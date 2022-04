Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google-zoek nu op"smart lock". Wat zie je dan? Sloten van Google Nest, August en anderen - allemaal voor meer dan $200 per stuk? Slimme sloten zijn niet goedkoop, maar Wyze wil daar verandering in brengen.

Het smart home-bedrijf, dat bekend staat om het aanbieden van betaalbare producten, heeft de Wyze Lock Bolt aangekondigd. Het is een "slim" slot dat eruit ziet als een matzwart toetsenbord, maar het heeft een vingerafdruklezer. Het slot heeft geen internetverbinding en vertrouwt op Bluetooth voor lokale bediening. Het slot is rechtstreeks verkrijgbaar via Wyze, vervangt uw volledige nachtslot en kost 69,99 dollar (plus 10 dollar verzendkosten).

De Wyze Lock Bolt kan worden ontgrendeld met uw vingerafdruk of met een code die u invoert op het geïntegreerde toetsenblok. Het toetsenbord en de vingerafdruklezer bevinden zich aan de voorkant, terwijl de batterijen en de motor zich aan de achterkant bevinden. Een traditionele sleutel is niet mogelijk. U moet codes of uw vingerafdrukken gebruiken om hem te ontgrendelen en hem via Bluetooth te bedienen via de Wyze-app op uw iOS- of Android-smartphone. (U kunt de Wyze-app gebruiken om uw deur te vergrendelen of te ontgrendelen als u zich binnen het bereik van 16 meter van de Bluetooth 5.0-radio bevindt). De Wyze Bolt kan maximaal 50 afdrukken lokaal op het slot opslaan, naast 20 toetsenbordcodes.

De Wyze-app kan ook registreren wie het slot heeft geopend en wanneer. Maar er is geen Wi-Fi- of andere connectiviteit, dus u kunt daar niet op vertrouwen of enige smart home-integratie verwachten. Met andere woorden, u kunt het slot niet toevoegen aan uw domotica-routines of het gebruiken met spraakassistenten.

Toch is het een goedkoop slot met toetsenbord en vingerafdruk dat werkt met de Wyze-app op uw telefoon als u zich op afstand bevindt.

