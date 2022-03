Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Starlink-satelliet-internetservice is in staat om indrukwekkende snelheden te bieden , en wat nog belangrijker is, het kan helpen ervoor te zorgen dat mensen in afgelegen landelijke locaties betrouwbare internettoegang hebben.

De service brengt echter al behoorlijk hoge kosten met zich mee en, zoals op dit moment met bijna alles het geval lijkt te zijn, zal die prijs helaas stijgen.

Een e-mail die naar Starlink -klanten is gestuurd, luidt: "Vanwege de buitensporige inflatie stijgt de prijs van de Starlink-kit van $ 499 naar $ 549 voor depositohouders en $ 599 voor alle nieuwe bestellingen, met ingang van vandaag."

"Bovendien wordt de maandelijkse serviceprijs van Starlink verhoogd van $ 99 naar $ 110. De nieuwe prijs is van toepassing op je abonnement op 22-4-2022."

De e-mail herinnert klanten er ook aan dat ze recht hebben op een gedeeltelijke terugbetaling van $ 200 als ze de service willen annuleren.

Klanten die in de afgelopen 30 dagen Starlink-apparatuur hebben ontvangen, kunnen aanspraak maken op een volledige terugbetaling.

Er is geen melding gemaakt van de Premium-laag, dus voorlopig gaan we ervan uit dat de prijsstijging alleen van invloed is op standaardklanten.

De e-mail van Starlink onthulde ook enkele recente prestaties voor het platform. "Sinds de lancering van onze openbare bètaservice in oktober 2020 heeft het Starlink-team het aantal satellieten in een baan om de aarde verdrievoudigd, het aantal grondstations verviervoudigd en ons netwerk voortdurend verbeterd."

"In de toekomst kunnen gebruikers verwachten dat Starlink zijn cadans van continue netwerkverbeteringen en nieuwe toevoegingen aanhoudt."

Of die cadans gepaard gaat met aanhoudende prijsstijgingen valt nog te bezien.

Geschreven door Luke Baker.