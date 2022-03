Innr Globe Lights Color breidt assortiment slimme buitenverlichting uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Innr heeft zijn assortiment slimme buitenlampen uitgebreid met de Global Lights Colour, nu verkrijgbaar voor £ 169 voor drie.

Net als andere verlichtingsproducten van Innr zijn de bolvormige lampen compatibel met Philips Hue en Samsung SmartThings. Dankzij Zigbee-compliance sluit je ze aan op een bridge - zoals die van Innr, een Alexa-apparaat of Hue Bridge - en kunnen ze worden ingesteld op een van de meer dan 16 miljoen kleuren.

De lampen worden standaard geleverd in een pakket van drie, of kunnen in totaal worden vergroot tot vijf bollen via extra enkele pakketten (£ 44,99 per stuk).

Ze kunnen aan een boom, tuinhek worden opgehangen of zelfs op de grond worden gezet (met een meegeleverde spies) en zijn IP65 water- en stofdicht en dus bestand tegen normale weersomstandigheden.

De lichtopbrengst van elke lamp is 370 W en ze gaan naar schatting 30.000 uur of langer mee.

Alexa en Google Assistant stembesturing kunnen worden gebruikt om ze aan of uit te zetten, of om kleuren toe te wijzen. Apps voor slimme verlichting kunnen ook worden gebruikt, hoewel ze niet compatibel zijn met Apple HomeKit.

Innr heeft ook een Outdoor Flex Light in het assortiment voor 2022, geprijsd op £ 59,99 voor 2 meter, £ 99,99 voor 4 meter.

Geschreven door Rik Henderson.