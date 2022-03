Hoe snel is de Starlink-internetservice van Elon Musk?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De laatste tijd is Starlink van Elon Musk het gesprek van de dag, met de excentrieke miljardair die hardware doneert om Oekraïense burgers verbonden te houden tijdens het aanhoudende conflict.

In de rest van de wereld blijft de Starlink-service echter een erg prijzige manier om te internetten, zeker als je kiest voor het premiumpakket .

Voor de meeste huishoudens is Starlink niet zo logisch, maar als je op een afgelegen, landelijke locatie bent zonder toegang tot reguliere breedbandproviders, kan het een uitkomst zijn.

De vraag is, hoe snel is Starlink in real-world gebruik? Ookla, het bedrijf achter Speedtest.net , heeft zijn enorme hoeveelheid gegevens gebruikt om erachter te komen hoe Starlink het doet ten opzichte van de concurrentie over de hele wereld.

In de VS ontdekte Ookla dat Starlink in het vierde kwartaal van 2021 met een aanzienlijke marge de snelste internetprovider was. Het kan echter niet concurreren met de gemiddelde snelheid van vaste internetproviders in de Verenigde Staten. Ookla merkte ook op dat Starlink een aanzienlijke snelheidsverhoging zag van Q3 naar Q4 van 2021, gaande van een mediane downloadsnelheid van 87,25 Mbps tot 104,97 Mbps.

Starlink heeft ook indrukwekkende latentiecijfers en is de enige satelliet-internetservice die in de buurt komt van de mediane latentie die wordt geboden door vaste internetproviders.

Deze ervaring is echter niet consistent in de hele Verenigde Staten, met snelheden die sterk variëren, afhankelijk van de locatie. De hoogste snelheden werden geregistreerd in Miami Dade County, Florida met mediane downloadsnelheden van 191,08 Mbps.

In het Verenigd Koninkrijk, waar de meesten van ons worstelen met traag internet, is Starlink bijna twee keer zo snel als de gemiddelde downloadsnelheid voor breedband. Het kan de uploadsnelheid niet helemaal bijhouden, maar de marge is erg smal. De mediane latentie is ook laag, en Ookla denkt dat het goed genoeg is om betrouwbaar online multiplayer-games te spelen.

In vergelijking met SES-satellietinternet is er gewoon geen enkele vergelijking. Dus als je toevallig een van de weinigen in het VK bent die satellietinternet nodig heeft, lijkt Starlink misschien wel de beste optie.

Om te zien hoe Starlink over de hele wereld beurzen houdt, kun je het volledige rapport hier lezen.

Geschreven door Luke Baker.