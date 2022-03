Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eufy, het slimme huismerk van Anker , heeft zijn nieuwste product zacht gelanceerd: het Eufy Security Video Smart Lock van $ 399.

Beschikbaar op Kickstarter , het is een alles-in-één videodeurbel en smart lock-apparaat dat in mei 2022 naar de donateurs moet worden verzonden, met een algemene release die een maand later volgt. Het is niet alleen interessant om twee functionaliteiten te combineren, maar ook omdat het een vingerafdruklezer heeft om de deur te ontgrendelen. Het kan volgens Anker ook waarschuwingen sturen wanneer bepaalde mensen aankomen of vertrekken via gezichtsherkenning.

Het is alsof Eufy zijn Eufy Smart Lock Touch en Wi-Fi van $ 260 heeft gecombineerd met de Eufy Video Doorbell 2K van $ 200, maar vervolgens meer functies heeft toegevoegd. Pocket-lint heeft het apparaat niet kunnen testen, maar we hebben wel enkele bedenkingen. Ten eerste, als het gaat om videodeurbellen , realiseren mensen zich niet vaak dat ze ergens op de camera moeten drukken om de eigenaar te waarschuwen.

Bij het apparaat van Eufy zit de deurbelknop op het deurslot , dus we konden zien dat mensen in de war raakten en niet wisten wat ze moesten doen.

Eufy heeft ook de levensduur van de batterij niet genoemd, dus we vermoeden dat het deurslot en de beveiligingscamera beide de batterij snel leegmaken.

Eufy heeft gezegd dat het videodeurbelgedeelte een 2K-camera met nachtzicht, een gezichtsveld van 160 graden, een beeldverhouding van 4: 3 en een luidspreker en microfoon zal hebben, plus een plug-in digitale gong en bewegingsdetectie. Het slot wordt geactiveerd door een vingerafdruklezer of toetsenbord en het apparaat biedt app- en spraakbesturing.

(Merk op dat er geen fysiek vergrendeld slot is.)

Eufy beweerde dat het je afdruk in minder dan 0,3 seconden kan herkennen en kunstmatige intelligentie gebruikt om je afdrukken en de afdrukken van je gezin in de loop van de tijd beter te leren kennen voor een nog snellere reactietijd.

Zoals bij alle cameraproducten van Eufy, worden opnames lokaal opgeslagen, vermoedelijk direct via wifi om beeldmateriaal op het apparaat op te slaan.

Het Eufy Security Video Smart Lock is nu beschikbaar op Kickstarter. De super early bird special is $199 voor de eerste 2.000 donateurs.

