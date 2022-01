Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nanoleaf heeft aangekondigd dat het afscheid neemt van zijn originele Rhythm Light Panels.

Zoals aangekondigd in een upload naar YouTube, zal het bedrijf de slimme lampen die synoniem zijn geworden met zijn merk met pensioen gaan, hoewel stelt dat de ondersteuning via de mobiele app "voor altijd" zal blijven - of in ieder geval voor "een heel, heel, heel lange tijd".

Wat dit betekent voor de huidige eigenaren van de lampen - of zelfs degenen die ze buiten de officiële winkel van Nanaoleaf kunnen kopen - is dat dezelfde functies zullen blijven bestaan, zoals het groeperen en synchroniseren met andere lampen.

Nanoleaf merkt op dat de Rhythm-tegels in de toekomst geen nieuwe functies meer zullen krijgen, en ondanks het feit dat er firmware-updates gepland zijn om hen te helpen doorgaan in het slimme huis, zullen deze beperkt zijn vanwege de ingebouwde radio van de controller.

"Technologie gaat altijd vooruit en we willen het beste kunnen bieden dat we kunnen, maar omdat Light Panels oudere technologie hebben, kunnen ze Thread niet ondersteunen", zegt Nanoleaf.

Dit heeft natuurlijk betrekking op het nieuwere, geavanceerde draadloze protocol van Thread Group - en vervolgens het binnenkort te lanceren smart home interoperabiliteitsprotocol, Matter - waarvan Nanoleaf al heeft aangegeven dat het in de toekomst zal ondersteunen met compatibele apparaten.

squirrel_widget_148568

Gelukkig voor degenen die geïnteresseerd zijn in het maken van funky opstellingen, zijn er nog steeds genoeg slimme Nanoleaf-lampen beschikbaar om te bekijken - en het bedrijf zelf geeft aan dat een deel van de reden waarom de Rhythm-panelen worden stopgezet, te wijten is aan het feit dat de Shapes-lijn fungeert als een like-for- als opvolger.

Voor de OG-panelen is dit echter het einde - afgezien van het aanbieden van vervangende onderdelen aan klanten tot eind 2023 en de resterende voorraad scherp geprijsde uitbreidingspakketten.

Geschreven door Conor Allison.