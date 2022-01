Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Matter voor het eerst werd aangekondigd in 2019, was het niet helemaal duidelijk hoe het zou kunnen profiteren van smart home-apparaten die verder gaan dan andere standaarden, zoals Zigbee. Het concept is sindsdien echter beter verduidelijkt - niet in de laatste plaats door de oprichter, de Connectivity Standards Alliance.

Het is een industriebrede standaard die er in feite voor zorgt dat smart home-producten beter met elkaar kunnen communiceren via Wi-Fi of Thread - waardoor een gebruiker apparaten van verschillende fabrikanten kan kopen, maar ze naadloos kan integreren in zijn, haar of hun verbonden huis. En het is eindelijk bijna zover, met Matter-enabled producten op het punt van release.

Pocket-lint sprak onlangs met de CEO van de CSA, Tobin Richardson, voor de Pocket-lint Podcast . Hij legde ons de reden uit waarom de Matter-standaard is gemaakt en, belangrijker nog, hoe deze de thuisconsumenten ten goede zal komen: "We zijn op zoek naar verschillende ecosystemen om samen te werken - proberen deze gloeilampen te laten werken met die gloeilampen, voor voorbeeld - en... hoe sneller je dat kunt doen, hoe beter, want dat is een echt pijnpunt [voor consumenten]," zei hij.

"Bedrijven leveren echt interessante, echt goede consumentenervaringen, maar ze zijn beperkt tot hun eigen ecosysteem van apparaten en producten.

"Het veroorzaakt niet alleen pijn en verwarring voor consumenten, het creëert overheadkosten en complexiteit voor de productontwikkelaars, die vervolgens rechtstreeks teruggaat naar de consumenten. En zo komend tot dit soort raakvlakken, de grootste gemene deler die we kunnen leveren in termen van van interoperabiliteit, dan kunnen deze bedrijven zich richten op het bouwen van een betere gloeilamp, het bouwen van een betere verbonden ervaring, niet alleen op ervoor te zorgen dat deze producten echt alleen maar met elkaar praten. Dat is echt de taak die voor ons ligt."

Meer dan 170 merken hebben zich aangemeld om te voldoen aan de nieuwe Matter-standaard, waaronder Samsung met zijn SmartThings-platform, Apple, Amazon, Google en de Zigbee Alliance. Het zou in feite moeten betekenen dat je alleen een slimme luidspreker, gloeilamp of zelfs aangesloten koelkast kunt gebruiken en ze zullen elkaar onmiddellijk zien en met elkaar praten zonder dat je door het aantal hoepels hoeft te springen dat je vandaag doet.

Richardson vindt echter niet dat u moet wachten met het kopen van smarthome-producten die op dit moment niet geschikt zijn voor Matter. Het kan tenslotte nog even duren voordat de markt overspoeld wordt met compatibele apparaten. Maar het goede nieuws is dat veel beschikbare apparaten in de loop van de tijd kunnen worden bijgewerkt om Matter-compatibel te zijn: "We kijken naar een paar nieuwe thermostaten voor ons huis. We krijgen een paar die niet voor Matter zijn ingeschakeld, zoals het is nog niet uit", onthulde hij.

"En we weten dat sommige daarvan, als ze op wifi zijn gebaseerd, zullen worden bijgewerkt. Veel hiervan zal door de bedrijven zelf worden uitgewerkt."

Je kunt het hele interview met de Connectivity Standards Alliance beluisteren op de Pocket-lint Podcast aflevering 137 die nu beschikbaar is.

Geschreven door Rik Henderson.