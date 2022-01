Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het slimme huismerk van Ankers, Eufy, introduceert op CES 2022 in Las Vegas zijn unieke kijk op videodeurbellen: een nieuwe deurbel met twee camera's.

Genaamd de Eufy Security Video Doorbell Dual , het is anders dan de meeste videodeurbellen die momenteel beschikbaar zijn, omdat het twee camera's heeft in plaats van één. Het bevat een 2K-camera bovenaan om het gezicht en lichaam van uw bezoeker vast te leggen en een tweede 1080p-camera onderaan om eventuele pakketten te bekijken die aan uw deur zijn achtergelaten.

De naar beneden gerichte 1080p-camera heeft een gezichtsveld van 120 graden, terwijl de 2K-camera wel 160 graden kan zien.

De deurbel heeft dubbele bewegingsdetectie, die gebruik maakt van radar- en PIR-technologie om mensen nauwkeurig te detecteren over beweging en mogelijk valse meldingen te voorkomen. Het biedt ook mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie, specifiek voor het detecteren van pakketten en het herkennen van uw vrienden en familie.

Het idee is dat er met twee camera's minder dode hoeken zijn, zodat je een breder zicht hebt, zodat je niet alleen mensen maar ook hun omgeving kunt zien. De deurbel op batterijen kost $ 260 en bevat de vereiste Homebase 2, hoewel Eufy zei dat er een zelfstandige versie komt voor degenen die de hub al bezitten. Eufy heeft ook een bedrade deurbel met twee camera's in ontwikkeling.

Er zijn geen maandelijkse abonnementskosten vereist om de Eufy Security Video Doorbell Dual te gebruiken. In feite, in combinatie met een Eufy-hub (HomeBase 2), krijg je 16 GB lokale opslag, wat volgens Eufy tot 90 dagen video-opname zou moeten bieden. De deurbel zelf zou zes maanden mee moeten gaan op een lading.

Ten slotte zal het werken met Amazon Alexa en Google Home smart home-platforms. De release staat gepland voor volgende maand op 8 februari 2022.

Tijdens CES 2022 kondigde Eufy ook een nieuwe Eufy Security Garage-Control Cam en de Cam Plus aan . Dit zijn alles-in-één garagedeurcontroller en camera-oplossingen die zijn ontworpen om uw garage in de gaten te houden en uw garagedeur op afstand te openen en te sluiten. De Garage-Control Cam biedt 1080p-video en kan één deur bedienen, terwijl de Cam Plus 2K-video heeft en maximaal twee deuren kan bedienen.

Ze moeten allebei bedraad zijn.

Ze kunnen worden gekoppeld aan deursensoren om uw deur te detecteren en kunnen een waarschuwing sturen als u vergeet de deur te sluiten wanneer u het huis verlaat. Eufy biedt ook geofencing, zodat u uw garagedeur kunt openen of sluiten als u komt en gaat. Beide modellen kunnen het verschil zien tussen mensen, voertuigen en beweging met behulp van AI op het apparaat, en ze hebben geen Eufy-hub nodig. Ze bieden allebei 32 GB aan lokale opslag met behulp van een SD-kaart.

Er zijn geen maandelijkse kosten voor cloudopslag en u kunt 24/7 continu opnemen. Als dat je interesseert, kost de Garage-Control Cam $ 99 wanneer deze wordt uitgebracht, en de Garage-Control Cam Plus $ 129.

Beide worden in maart 2022 gelanceerd.