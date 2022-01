Maak je gordijnen slim binnen 30 seconden met deze SwitchBot gordijnen en accessoires vandaag nog

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dankzij de toenemende toegankelijkheid van slimme woonaccessoires kunnen de meeste mensen alle aspecten van hun huis bedienen met spraakopdrachten of smartphones. Of je nu de verlichting, de temperatuur wilt wijzigen of intelligente automatisering wilt instellen op basis van je gewoontes, het kan allemaal met je stem of smartphone. De meeste slimme huissystemen hebben echter één essentieel aspect van domotica verwaarloosd: gordijnen.

Gordijnen zijn een essentieel onderdeel van uw huis - als u ze naar achteren trekt, ervaart u natuurlijk licht, als u ze trekt, kunt u privacy bereiken of de binnentemperatuur verlagen, en nog veel meer. De meeste mensen trekken hun gordijnen open of dicht, afhankelijk van de temperatuur of het tijdstip van de dag. SwitchBot is een van de meest effectieve smart home-apparaten voor gordijnen - hiermee kunt u uw bestaande gordijnen binnen 30 seconden slimmer maken!

SwitchBot biedt ook tal van andere accessoires, zoals afstandsbedieningen, meters en zonnepanelen, die samenwerken met je slimme gordijnen om intelligente scènes te creëren. Dit zijn perfecte toevoegingen aan elk huis, waardoor ze een ideaal cadeau zijn voor Valentijnsdag, en SwitchBot zal zeer binnenkort een aantal deals houden om die gelegenheid te markeren, dus zorg ervoor dat je de site blijft controleren om te zien wanneer ze live gaan.

Het SwitchBot-gordijn is een klein, draadloos apparaat dat uw bestaande gordijnen kan motoriseren. U hoeft uw bestaande gordijnen niet te vervangen of speciale gordijnen aan te schaffen. De robot bevestig je eenvoudig binnen 30 seconden aan je gordijnen. Wanneer je de juiste commando's stuurt, beweegt het apparaat je gordijnen in de gewenste richting, waardoor je de gordijnen automatisch opent of sluit.

U kunt ook intelligente automatiseringen en scènes voor uw gordijnen instellen. Als je liever wakker wordt met natuurlijk zonlicht, kun je automatiseringen instellen om de gordijnen open te laten gaan bij zonsopgang. Als je de SwitchBot Hub Mini installeert, bedien je de gordijnen ook als je op vakantie bent of aan de andere kant van de wereld! Als je echter dubbelzijdige gordijnen hebt, heb je twee eenheden van het apparaat nodig.

De SwitchBot Hub Mini is het centrale onderdeel van je smart home systeem. Hiermee kunt u van al uw reguliere huishoudelijke apparaten, zoals AC's en tv's, slimme apparaten maken. Bovendien kun je verschillende slimme apparaten op hetzelfde netwerk met elkaar laten communiceren. U kunt de Hub Mini bijvoorbeeld groeperen met het SwitchBot-gordijn en de meter om de gordijnen te openen/sluiten op basis van de temperatuur en synchroon met een airconditioner.

Met de SwitchBot Meter , ook wel SwitchBot Thermometer & Hygrometer genoemd, kun je de temperatuur in huis regelen. U kunt de omgevingstemperatuur van uw huis volgen met behulp van de smartphone-app en automatisering creëren om de temperatuur aan te passen aan het tijdstip van de dag. Je kunt de meter ook verbinden met het SwitchBot-gordijn - als het buiten echt warm wordt, zal het smart home-systeem de gordijnen sluiten en de temperatuur verlagen totdat de perfecte interne temperatuur is bereikt.

De SwitchBot Remote is het perfecte accessoire voor het SwitchBot-gordijn. Het is een klein apparaatje in zakformaat dat je op je nachtkastje kunt zetten of aan de muur kunt bevestigen. Wanneer je de gordijnen wilt openen of sluiten, tik je eenvoudig op de knop op de afstandsbediening om de gordijnen te bedienen. Als je geen spraakcommando's wilt gebruiken of naar je smartphone wilt navigeren, is dit het ideale apparaat om je gordijnen op afstand te bedienen.

Het SwitchBot-zonnepaneel is een andere briljante aanvulling op het SwitchBot-gordijn. Het slimme gordijnapparaat bevat al een ingebouwde batterij die tot acht maanden continu gebruik biedt wanneer deze volledig is opgeladen. Sluit je hem echter aan op het SwitchBot Solar Panel, dan zorg je ervoor dat de batterij van het apparaat altijd volledig is opgeladen, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken over het opladen van het apparaat. Deze koppeling is ideaal voor naadloos, langdurig gebruik.

SwitchBot biedt een breed scala aan slimme apparaten en accessoires voor thuis die samenwerken om de perfecte interne omstandigheden voor uw huis te garanderen. U kunt uw SwitchBot-gordijn koppelen met de Hub Mini, afstandsbediening, meter en zonnepaneel om ervoor te zorgen dat het apparaat kan worden bediend via spraakopdrachten, smartphone, afstandsbediening en automatiseringen, zonder het risico dat de batterij ooit leeg raakt.