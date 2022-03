Vacos heeft een aantal geweldige aanbiedingen voor slimme thuiscamera's voor Kerstmis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een ouder bent, of het nu gaat om een pasgeboren baby of om opgroeiende kinderen, weet je waarschijnlijk hoe waardevol het is om een oogje in het zeil te houden op je kleintjes, zelfs als je ergens anders in huis bent.

Vacos is een van de meest indrukwekkende nieuwe namen in de wereld van slimme huisbeveiliging, en het heeft een reeks geweldige beveiligingscamera's om je te helpen ervoor te zorgen dat je huis veilig is, naast enkele geweldige opties zoals een babyfoon voor meer specifiek gebruik. We hebben hier een paar van de meest aanlokkelijke producten uitgezocht, maar je moet ook zeker een kijkje nemen naar de supervakantie-uitverkoop , die eindigt op 5 januari en een aantal geweldige kortingen te bieden heeft.

Een goede babyfoon kan zijn gewicht in goud waard zijn, zodat u een beetje kunt ontspannen in het vertrouwen dat u wordt gewaarschuwd als uw baby zich beweegt of huilt. Het is een enorm waardevol hulpmiddel in het arsenaal van elke ouder, en Vacos heeft een geweldige slimme monitor die mijlenver beter is dan de ouderwetse versies.

Het heeft een 720p-camera om je wieg of bed in de gaten te houden, met helder nachtzicht voor perfecte video, of het nu licht of donker is, en het is gekoppeld aan een fantastisch klein 5-inch scherm waarmee je de camerafeed kunt bekijken wanneer je maar wilt. De camera heeft zowel temperatuur- als spraakdetectie, dus je vertrouwt ook niet alleen op de videofeed. Het heeft bedieningselementen waarmee u de feed kunt pannen en zoomen, maar u kunt ook inchecken vanaf uw smartphone als dat gemakkelijker is.

Als u iets buitenshuis in de gaten wilt houden, of gewoon een geweldige camera wilt voor uw veranda of tuin, dan heeft Vacos ook een uitstekende optie voor u in de vorm van de Cam IR-versie, die waterdicht is om ervoor te zorgen dat u kan het ongeacht het weer buiten laten en erop vertrouwen dat geweldige video's terugkomen.

Het neemt op in 1080p en heeft nachtzicht, waardoor het een perfecte beveiligingscamera is, en met tweerichtingsaudio kun je gasten laten weten dat je onderweg bent zodra je ze ziet. Je kunt de camera zelfs koppelen aan een van de zonnepanelen van Vacos om ervoor te zorgen dat hij zichzelf van stroom voorziet zonder dat hij bekabeld hoeft te zijn.

Tot slot, als u een binnencamera nodig heeft, maar niet per se een jong kind hebt om in de gaten te houden, kunt u de Vacos Indoor Cam gebruiken om het beste van alle werelden te krijgen - een fantastische camera met hoge resolutie die u gemakkelijk in uw huis kunt plaatsen.

Het werkt perfect met Amazon Alexa of de Google Assistent (net als de Cam IR-versie), zodat je je camera's kunt bedienen met een stemassistent als je dat wilt, waardoor het een geweldige toevoeging is als je al een slim thuissysteem hebt ingesteld . Het heeft een groot bereik, waardoor het zelfs ideaal is voor een grote binnenruimte, en het aantrekkelijke, minimalistische ontwerp zorgt ervoor dat het gemakkelijk in een reeks esthetiek past.