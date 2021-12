Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een rapport van de Britse communicatieregulator Ofcom stelt dat meer dan acht miljoen Britse huizen nu toegang hebben tot volledig glasvezelbreedband, hoewel slechts een fractie van hen tot nu toe is geüpgraded.

Een aanzienlijk aantal betaalt zelfs te veel voor lagere breedbandsnelheden en velen blijven dit doen, ook al zijn ze geen contract meer aangegaan.

Ofcom stelt dat slechts twee miljoen huizen momenteel geabonneerd zijn op de hoogste snelheden (tot 1 gig) - ongeveer 24 procent van de huizen die dit kunnen.

Maar, zoals we hebben besproken op Pocket-lint, is het pas onlangs dat Virgin Media O2 de uitrol van zijn gigabit-breedbanddienst heeft voltooid om zijn hele netwerk te dekken. Die cijfers zullen in 2022 meer dan waarschijnlijk toenemen.

Er zal zeker vraag zijn naar ultrasnel breedband - Ofcom ontdekte ook dat het gemiddelde maandelijkse dataverbruik per huishouden in 2021 steeg tot 453 GB. Dat is meer dan een verdrievoudiging in vijf jaar.

Helaas hebben ongeveer 125.000 huizen in het land nog steeds geen toegang tot "fatsoenlijke breedbandsnelheden" van zelfs 10 Mbps download en 1 Mbps hoger.

Ook vermeld in het rapport is dat de 5G-dekking in het VK het afgelopen jaar met 37 procent is gestegen, met toegang nu beschikbaar in de helft van de huizen van het land. Dat wil echter niet zeggen dat het al wordt gebruikt - Ofcom beweert dat 5G slechts verantwoordelijk is voor 3 procent van het datagebruik.