Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lichtschakelaarbedrijf Retrotouch heeft een nieuwe "Friends with Hue" slimme lichtschakelaar gelanceerd waarmee je nog steeds je Philips Hue-lampen in een kamer kunt bedienen, zelfs als iemand ze heeft uitgeschakeld met de hoofdlichtschakelaar.

De nieuwe slimme schakelaar kan worden gemonteerd om een bestaande lichtschakelaar te vervangen of als een batterijloze oplossing op elke muur worden geplakt zonder dat er iets hoeft te worden aangesloten.

Het apparaat werkt doordat huiseigenaren de aan/uit-functie kunnen omzeilen, zodat het circuit altijd aan blijft, zodat gebruikers nog steeds de Hue-lampen kunnen bedienen die op de schakelaar zijn aangesloten via deze nieuwe Retrotouch Smart Switch.

Verkrijgbaar in twee- of enkelvoudige opties (in dezelfde doos) en in wit of zwart glas met of zonder een chromen rand, de schakelaar en kan worden aangepast om de lichten aan of uit te bedienen of verschillende scènes die u misschien wilt hebben als snelkoppelingen.

De beste Black Friday US-deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 25 November 2021

De schakelaars hebben een bereik tot 30 meter en dankzij EnOceans innovatieve oogsttechnologie. Elke druk op de schakelaar genereert voldoende energie om een radiosignaal naar de Philips Hue Bridge te sturen, wat betekent dat er geen batterijen nodig zijn, wat de installatie eenvoudig maakt.

De Switch, die werkt als onderdeel van Friends of Hue, is ook compatibel met Apple HomeKit en kan tot 50 lampen en lampen tegelijk bedienen.

De installatie is ongelooflijk eenvoudig, allemaal via de Philips Hue-app, hoewel je compatibele Philips Hue-blubs nodig hebt om de schakelaar te bedienen.

Het regelt bijvoorbeeld geen standaard niet-aangesloten lampen in de kamer op het circuit dat wordt bestuurd door de lichtschakelaar die u vervangt.

Retrotouch is een van de vele schakelaaroplossingen voor Philips Hue, waaronder schakelaars van Philips Hue-maker Signify. Het is echter een van de weinige opties die daadwerkelijk passen op de huidige Britse standaard lichtschakelaarplaten, waardoor u de hoofdlichtschakelaar in een kamer kunt vervangen.

De nieuwe Retrotouch Friends of Hue Smart Switch is verkrijgbaar bij Amazon en tech4 en kost £ 59,99 in het VK.

squirrel_widget_6291746