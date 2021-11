Annke biedt tot 45% korting op slimme beveiligingscameras voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Annke is een van s werelds toonaangevende merken voor slimme beveiligingscameras. Ze hebben een niche voor zichzelf gecreëerd door hoogwaardige beveiligingscameras te leveren met slimme, AI-geactiveerde bewegingssensoren, nachtzichtmogelijkheden in kleur en extreme helderheid. Als u op zoek bent naar een mogelijkheid om uw beveiligingssysteem te upgraden, is dit het ideale moment.

Omdat Black Friday voor de deur staat, biedt Annke tot 45% korting op enkele van hun beste slimme beveiligingscameras. Ze bieden ook aantrekkelijke bundelpakketten waarmee je honderden euros in één keer kunt besparen. Of u nu uw beveiligingssysteem wilt upgraden of voor de eerste keer beveiligingscameras wilt aanschaffen, dit is het moment om aan de slag te gaan!

Hieronder lichten we de meest opvallende kenmerken uit die alle slimme beveiligingscameras van Annke gemeen hebben, gevolgd door een overzicht van de beste Annke Black Friday-deals.

Als u de beveiligingscamera buiten of op een openbare locatie installeert, moet u de privacymaskerfunctie gebruiken. Met deze functie kun je een privacymasker tekenen over delen van de video die je om privacyredenen niet mag bekijken. Als je bijvoorbeeld de beveiligingscamera buiten installeert, kun je alle ruimtes van jou in de gaten houden, maar niet die van je buren. Met de privacymaskerfunctie kunt u die gebieden blokkeren, zodat u geen privacywetten overtreedt. Deze functie is beschikbaar op alle slimme beveiligingscameras van Annke.

Sommige slimme beveiligingscameras verlagen hun initiële kosten, maar ze laten u exorbitante maandelijkse abonnementskosten betalen om toegang te krijgen tot hun functies. Ze bieden misschien een kale ervaring zonder abonnementen, maar je moet veel betalen voor hun geavanceerde functies. Dat is niet het geval met de beveiligingscameras van Annke - u hoeft alleen de kosten vooraf te betalen, waarna u toegang heeft tot al hun functies zonder extra maandelijkse betalingen. Op de lange termijn blijken de slimme beveiligingscameras van Annke veel redelijker te zijn dan de meeste andere, omdat je geen maandelijkse kosten hebt.

Alle slimme beveiligingscameras van Annke zijn voorzien van realtime bewegingswaarschuwingen. Hierdoor ontvang je direct push-notificaties of e-mails wanneer iemand in de buurt van de camera komt. U kunt ook de blik van de camera veranderen en de bewegingsgebieden aanpassen, dwz u kunt aangeven welke delen van het gebied bewegingswaarschuwingen moeten activeren. Zo weet je zeker dat je geen vals alarm krijgt. Sommige slimme beveiligingscameras van Annke, zoals de CZ400, bieden ook slimme bewegingsdetectie met AI voor specifieke waarschuwingen, zoals lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie van regio-ingang, detectie van onbeheerde bagage, detectie van audio-uitzonderingen en menselijke herkenning.

De slimme beveiligingscameras van Annke worden geleverd met een weersbestendigheid van IP67. Hierdoor kunnen de beveiligingscameras probleemloos tot 30 minuten in 1 meter water worden ondergedompeld. Bovendien zijn de cameras ook bestand tegen extreme temperaturen van -22 °F tot 140 °F en blijven ze opnemen in hun optimale capaciteit. Dankzij de IP67-classificatie kunt u de beveiligingscamera in elke buitensituatie installeren, ongeacht het klimaat en grillige weerpatronen.

De slimme beveiligingscameras van Annke worden geleverd met minimaal 1 TB opslagruimte, waardoor je tot 50 dagen aan continue opnames kunt opslaan. Bovendien kunt u ook een 256 GB TF-kaart in de camera plaatsen om alle door beweging geactiveerde gebeurtenissen automatisch vast te leggen. Je kunt Annke-cameras ook aansluiten op 4K NVRs, waardoor je non-stop beelden kunt vastleggen zonder online te zijn. Zo heb je talloze continue opnamemogelijkheden en hoef je niet te betalen voor maandelijkse contracten of cloudopslag.

De bovengenoemde kenmerken zijn gemeenschappelijk voor alle slimme beveiligingscameras van Annke. Elke camera heeft echter ook een individuele set unieke functies, zoals een gevoeligheid van 0,001 lux voor nachtzichtopnamen in kleur, AI-compatibele slimme detectie en meer. Hieronder geven we een overzicht van Annkes meest opvallende slimme beveiligingscameras en hun Black Friday deals.

Annke C800 4K Beveiligingscamera | Bespaar 45%

VK-prijs : £ 47,29 (bespaar £ 38,70)



Amerikaanse prijs : $ 99,99 (bespaar $ 45,00)



Besparing : 45%

Essentiële kenmerken :

True 4K Ultra HD met hoogwaardige Sony-sensor voor optimale helderheid en zichtbaarheid



Kan worden gevoed via PoE met een NVR/PoE-injector of gelijkstroom



Compatibel met NAS-apparaten

Annke H800 4K Beveiligingscamerasysteem | Bespaar 30%

VK-prijs : £ 340,19 (bespaar £ 145,80)



Amerikaanse prijs : $ 405,99 (bespaar $ 174,00)



Besparing : 30%

Essentiële kenmerken :

True 4K Ultra HD met hoogwaardige Sony-sensor voor optimale helderheid en zichtbaarheid



PoE-verbinding maakt flexibele installatie mogelijk met 8CH NVR



Bevat een harde schijf van 2 TB die 24/7 opname mogelijk maakt

Annke CZ400 4MP AI PTZ-camera (C800 4 cameras set) | Bespaar 30%

VK-prijs : £ 151,19 (bespaar £ 64,80)



Amerikaanse prijs : $ 188,99 (bespaar $ 81,00)



Besparing : 30%

Essentiële kenmerken :

4MP Super HD-videos en afbeeldingen zorgen voor optimale helderheid



Met 4x optische zoom met autofocus kunt u kentekenplaten op 30 meter afstand duidelijk zien



AI-compatibele PTZ-camera zorgt voor slimme detectie — lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie van toegang tot regio, detectie van verlaten van regio, detectie van onbeheerde bagage, detectie van objectverwijdering, detectie van audio-uitzonderingen en AI-menselijke herkenning

Annke NC400 slimme huisbeveiligingscamera | Bespaar 35%

VK-prijs : £ 71,49 (bespaar £ 38,50)



Amerikaanse prijs : $ 84,49 (bespaar $ 45,50)



Besparing : 35%

Essentiële kenmerken :

4MP Super HD-videos en afbeeldingen zorgen voor optimale helderheid



Nachtzichtbeveiligingscamera in kleur met superdiafragma van f/1.0 om heldere en kleurrijke beelden en beelden te produceren, zelfs in de donkerste omstandigheden



0,001 lux gevoeligheid verandert in wezen nacht in dag

Annke NCK400 (NC400 4 smart home beveiligingscamera set) | Bespaar 35%

VK-prijs : £ 374,39 (bespaar £ 201,60)



Amerikaanse prijs : $ 389,99 (bespaar $ 210,00)



Besparing : 35%

Essentiële kenmerken :

4MP Super HD-videos en afbeeldingen zorgen voor optimale helderheid



ECHTE acme kleur nachtzicht mogelijkheid met 0,001 lux gevoeligheid



100ft extra licht in 0 lux verlichting voor optimaal nachtzicht in kleur

Annke staat bekend om het leveren van high-end slimme beveiligingscameras tegen zeer toegankelijke tarieven en zonder maandelijkse contracten. Als u op zoek bent naar een mogelijkheid om slimme beveiligingscameras te krijgen, is er geen betere tijd dan Black Friday, wanneer ze tot 45% korting op hun cameras aanbieden. Deze deals pak je dus beter terwijl ze op tafel liggen!