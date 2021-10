Nanoleaf Lines gaan weg van verlichtingspanelen in een nieuwe richting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nanoleaf doet een gezamenlijke inspanning om zijn plaats op de markt te doorbreken als de specialist in flitsende verlichtingspanelen - na de lancering van Elements eerder dit jaar, dat een houtfineerlook toevoegt aan zijn normaal futuristische panelen, wordt het nu uitgebracht in Lines. .

Dit is een nog frissere look voor een Nanoleaf-product - het is bijvoorbeeld helemaal geen paneel. In plaats daarvan biedt Lines modulaire verlichtingsbalken die nog steeds aan uw muren worden bevestigd, maar die naar wens in symbolen en patronen kunnen worden gerangschikt en van achteren worden verlicht om sfeerverlichting te bieden.

Dit betekent dat je ze op talloze manieren kunt rangschikken om een nieuwe look voor je muren te creëren, met zowel kleur- als omgevingswit licht. Net als voorheen zou dat het ideaal moeten maken voor iedereen die de achtergrond van hun streaminghol wil opfleuren.

De balken kunnen in stappen van 60 graden klikken, dus je kunt er helaas niet letterlijk mee doen wat je wilt, maar dat biedt nog steeds veel vrijheid. Net als alle nieuwere output van Nanoleaf, is het allemaal geschikt voor Thread and Matter, dus toekomstbestendig maken van een slim huis is geen probleem, en het aansluiten van je lichten op een slimme assistent is ook heel goed te doen.

Hoewel de balken standaard in het wit zijn, werkt Nanoleaf aan skins om ze in zwart of pick te veranderen, hoewel dat pas in januari 2022 zal gebeuren. De balken zelf zijn nu beschikbaar om vooraf te bestellen en beginnen vanaf £ 179,99, wat niet klein is.