Innr introduceert eigen Zigbee slimme verlichtingsbrug

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Innr biedt al lang een kosteneffectief slim verlichtingssysteem aan dat wedijvert met Philips Hue .

De slimme lampen van Innr zijn er in vele soorten en maten, met opties voor kleur en wit licht, maar hadden voorheen een hub van derden nodig om te kunnen werken. Dat kan een Philips Hue-bridge zijn, of een Alexa- of Google Assistant-hub.

Nu heeft het echter zijn eigen Zigbee- brug gelanceerd die al zijn slimme verlichtingsapparaten kan verbinden, of ze nu afkomstig zijn uit het wifi-bereik of Zigbee-enabled zijn. Het is ook ontworpen om te werken met andere compatibele merken.

Het werkt in combinatie met een nieuwe Innr smartphone-app en kan tot 30 lampen aansturen. Als je meer nodig hebt om te worden aangesloten, kun je eenvoudig een andere Innr Bridge toevoegen.

Ze worden ook weergegeven in de Innr-app, ongeacht via welke brug ze worden bestuurd. En als je het nieuwe apparaat verbindt met een Zigbee-compatibel mesh-netwerk, hoef je je geen zorgen te maken over hun verbindingsstatus - ze werken zelfs als je internetservice uitvalt.

In de nabije toekomst voegt Innr compatibiliteit toe voor haar schakelaars, terwijl aanwezigheidsdetectoren in de maak zijn om je verlichting automatisch aan en uit te schakelen bij het binnenkomen en verlaten van een ruimte.

Dit kan ook goed zijn voor externe verlichting.

De Innr Bridge is compatibel met Amazon Alexa, Google Assistant en Siri Shortcuts. Het kost £ 34,99 en zal binnenkort beschikbaar zijn op Amazon.co.uk .