Yale Smart Delivery Box wil de veilige thuisbezorgoplossing zijn waar je op hebt gewacht

(Pocket-lint) - We hebben allemaal veel meer dingen online besteld en terwijl iedereen thuis was, was dat geweldig - maar met mensen die meer het huis uit gaan, maar nog steeds uitgeven, blijven die leveringen komen.

Dat betekent dat veel leveringen voor de deur staan, met het potentieel voor dingen om rond te lopen. Hoewel deurcameras hun steentje kunnen bijdragen, gaat er niets boven het hebben van een veilige plek om een pakket achter te laten, en dat is waar Yale binnenkomt.

De Yale Smart Delivery Box is een metalen doos van 600 x 450 x 350 mm en een gewicht van ongeveer 19 kg. Dat is zwaar, maar dat komt omdat het ontworpen is om solide te zijn. Het is gemaakt van CR4-staal, gepoedercoat en hoewel het nog steeds gecertificeerd is, zal het naar verwachting een IPX5-waterdichtheidsclassificatie hebben.

De Box kan met bouten aan de vloer of aan de muur of beide worden vastgeschroefd, zodat potentiële dieven er niet zomaar met de hele box vandoor kunnen gaan. Het ziet eruit als een kluis, met een grote deur aan de voorkant - en daar wordt het slim.

Dit is niet alleen een lockbox voor buiten, het is ontworpen om slim te zijn. Er is een Yale-slot dat de deur veilig houdt, maar het wordt bediend door een pincode die u op het pad invoert, of via een fob of kaart, die het met een tik kan ontgrendelen.

Het idee is dat je het gemak van gemakkelijk openen hebt dankzij de fob, maar je kunt ook anderen tijdelijk toegang verlenen met een pincode.

Je kunt een eenmalige 24-uurs pincode instellen, of je kunt 20 unieke codes uitdelen aan koeriers. Daarmee zou je de hele dag toegang kunnen verlenen tot leveringen. Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat het niet de koerier is die je pakketten steelt wanneer ze de deur openen.

Naast alleen toegang, kunt u de functionaliteit van de Smart Delivery Box uitbreiden met de Yale-module.

Dit is waar dingen een beetje slimmer worden, met de Yale-module die je controle over de box geeft via de Yale-smartphone-app, zodat je de box kunt ontgrendelen met je telefoon en meldingen kunt krijgen wanneer een levering is gedaan, terwijl gebruikers ook een geschiedenis geven van wat er met de doos gebeurt.

Het zal ook worden geïntegreerd met het Yale Sync Smart Home Alarm en Yale Access, zodat gebruikers van die platforms de Smart Delivery Box als onderdeel van die systemen kunnen hebben.

Het blijft natuurlijk de vraag of koeriers de box ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Met velen die gewoon naar je deur marcheren en er een foto van maken waar je pakket ook landt, kan het wat meer tijd kosten om koeriers te overtuigen om te stoppen, een pincode in te voeren en de deur weer te sluiten.

Het andere aspect van deze beveiligde box is natuurlijk dat anderen hem kunnen gebruiken voor verzamelingen - aangezien u iemand de pincode kunt geven en ze iets bij u thuis kunt laten ophalen zonder dat u daar hoeft te zijn.

Yale heeft ook gezegd dat er in de toekomst accessoires voor de Yale Smart Delivery Box zullen zijn.

De Yale Smart Delivery Box kost £ 299,99 en is beschikbaar vanaf 18 oktober 2021.