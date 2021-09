ANNKEs NightChroma Line-up brengt de volgende generatie huisbeveiliging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zelfs de meest geavanceerde beveiligingscameras voor nachtzicht worstelen met drie essentiële problemen: het gebrek aan kleur, het onvermogen om details vast te leggen en terugverstrooiing, dwz reflectie in de buurt van de camera veroorzaakt door stofdeeltjes en sneeuwvlokken. Deze hardnekkige problemen verminderen de toepasbaarheid van de nachtzichtcamera aanzienlijk, vooral voor de huisbeveiliging.

ANNKE, een van s werelds toonaangevende fabrikanten van slimme beveiligingscameras en -systemen, brengt de volgende generatie huisbeveiliging met de ANNKE NightChroma-reeks, bestaande uit NC400 , NCA500 , NC800 , NCK400 (NC400 + NVR ) en NAK500 (NAK500 + DVR) .

De ANNKE NightChroma line-up is een van s werelds eerste en meest innovatieve ACE echte full-color nachtzicht slimme beveiligingscameras. Het lost alle primaire problemen op die samenhangen met typische nachtzichtcameras - het legt de fijnste details vast in kleur en zonder interferentie van terugverstrooiing.

Als zodanig kan de ANNKE NightChroma-serie ongelooflijk handig zijn voor politiediensten en optimale huisbeveiliging. Hieronder belichten we de meest opvallende kenmerken van de NightChroma-reeks en hoe deze een echt full-colour nachtzicht bereikt, waardoor de nacht in dag verandert.

De NightChroma-reeks maakt gebruik van geavanceerde beeldverwerkingstechnologieën die worden aangedreven door ultragevoelige beeldsensoren. De cameras kunnen echte kleurenbeelden vastleggen met de grootst mogelijke helderheid in 0,001 lux tot 0,0005 lux duisternis zonder omgevingsverlichting. Ze hebben ook ingebouwd extra licht om echte volledige kleuren vast te leggen in 0 lux duisternis. Dat betekent dat de NightChroma-cameras de nacht in full colour in dag kunnen veranderen.

De meeste beveiligingscameras kunnen alleen details vastleggen wanneer het object zich overdag dicht bij de camera bevindt, en s nachts zijn ze meestal niet in staat om dingen vast te leggen. De geavanceerde beeldverwerking van NightChroma zorgt echter voor optimale helderheid en kan in kleur vastleggen op een afstand van 30 tot 130 voet, waardoor ze ideaal zijn voor de politie.

ANNKE NightChroma is de enige serie cameras met f/1.0 super diafragma, momenteel het grootst mogelijke diafragma in videobewaking. Het kan nachtzicht in topkleuren vastleggen met 4x meer verlichting dan een typisch f/2.0-diafragma, waardoor helderdere beelden worden gegarandeerd.

Typische nachtzichtcameras worstelen met het vastleggen van beelden in het donker van 0 lux, en de meeste hebben aanzienlijke verblinding. De NightChroma-cameras gebruiken tot 130 ft warm aanvullend licht, dat automatisch wordt ingeschakeld bij 0 lux-omstandigheden, om heldere beelden vast te leggen zonder verblinding. U kunt ook overbelichting of onderbelichting verwijderen om echt 4K-beeldmateriaal vast te leggen.

De NightChroma-cameras worden geproduceerd met een unieke actieve uitlijntechniek op microformaat. Met deze functie kan de camera nauwkeurig scherpstellen, waardoor de nauwkeurigheid van beelden binnen 4 pixels wordt gebracht, wat kleiner is dan 1/30 haardiameter.

De NightChroma NC800 is uitgerust met een 1/1,2" geavanceerde BSI-sensor, die momenteel de beste verlichtingssensor aan de achterkant is. Deze technologie levert ultrascherpe beelden in volledige duisternis door 2x het aantal lichtgevoelige gebieden te vergroten.

De NightChroma-cameras zijn uitgerust met tal van slimme mogelijkheden voor gedragsanalyse. U kunt de parameters wijzigen en instellen om een melding te krijgen wanneer een object een virtuele grens overschrijdt, een opgegeven regio binnenkomt of een regio verlaat. U ontvangt direct meldingen over het gedrag van het object, zodat u direct actie kunt ondernemen.

De meeste slimme nachtzichtcameras hebben moeite om onderscheid te maken tussen mensen, voertuigen, dieren en andere levenloze objecten. Dat leidt tot een groot aantal ongewenste bewegingsmeldingen, wat behoorlijk afleidend kan zijn. De NightChroma NC800 is echter specifiek ontworpen om mensen en voertuigen te detecteren, waardoor onnodige bewegingswaarschuwingen en valse alarmen worden weggenomen. Alle NightChroma-cameras ondersteunen ondertussen bewegingsdetectiezones en aanpassing van de bewegingsgevoeligheid.

De NightChroma-cameras hebben ingebouwde ruisonderdrukkende microfoons die automatisch omgevingsgeluiden filteren en stemmen oppikken vanaf een afstand van meer dan 20 voet. Dit verbetert de beveiligingsdekking van de camera, zodat u stemmen uit uw buurt kunt opnemen en interpreteren. De mute-functie kan worden gebruikt wanneer audiobewaking niet is toegestaan, of u geen audio wilt opnemen.

Deze cameras zijn ook heel eenvoudig te integreren in een slim thuisnetwerk - als je bijvoorbeeld een assistent gebruikt of ze wilt kunnen bedienen met spraakopdrachten. Voor meer informatie kunt u deze handige gids raadplegen . Met behulp van deze methoden kunt u de bewegingssensor van de camera eenvoudig integreren om allerlei doe-het-zelf-domotica mogelijk te maken, zoals het activeren van buitenverlichting of alarmen bij het detecteren van beweging.

4MP hoge resolutie

Automatische dag-nachtlichtschakelaar

Free Motion-app en e-mailwaarschuwingen

121°Diagonale FOV voor een brede bewakingsdekking

IP67, – 22 °F – 140 °F

H.265/ H.265+ HEVC-compressie

Macht over ethernet

ONVIF, RTSP voor domotica

5MP hoge resolutie

80,1° voor een ingezoomde spotbewaking

0.0005 lux gevoelige sensor

Werkt met TVI, AHD, CVI & CVBS DVR

Free Motion Detection-app en e-mailwaarschuwingen

IP67, – 40 °F – 140 °F

H.265/ H.265+ HEVC-compressie

