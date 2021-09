Segways robotmaaier heeft geen begrenzingsdraad nodig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Segway stapt over op robotmaaiers en heeft een bot onthuld die GPS en andere sensoren gebruikt, waardoor hij begrenzingsdraden kan weggooien en intelligenter kan werken.

Het bedrijf dat het meest bekend staat om zijn balancerende scooters, wil nu een revolutie teweegbrengen in de markt voor robotmaaiers met de Segway Navimow.

De Navimow is in theorie een handige upgrade van de meeste andere robotmaaiers, omdat hij extra intelligentie gebruikt om de klus te klaren. Traditioneel hebben deze bots meestal een begrenzingsdraad nodig die rond de rand van uw tuin wordt begraven om de machine te waarschuwen wanneer deze te dicht bij de grens komt en problemen te voorkomen.

De Segway Navimow beschikt in plaats daarvan over iets dat het "Exact Fusion Locating System" (EFLS) wordt genoemd, dat een combinatie van GPS en andere sensoren gebruikt om de positie van de machine te bewaken. Hiermee kan de gebruiker vervolgens virtuele grenzen stellen binnen de bijbehorende app.

Dit alles betekent dat de Navimow niet alleen eenvoudiger te installeren is, maar ook dat u uw gazon niet hoeft te beschadigen om hem te installeren. De EFLS-technologie heeft ook andere toepassingen, waaronder antidiefstalinformatie die detecteert of iemand in de buurt is en u via de app op de hoogte stelt.

Segway zegt dat de Navimow automatisch de meest efficiënte manier ontcijfert om uw gazon te maaien. Het is ook ontworpen om in de loop van de tijd te leren en te verbeteren. Net als robotstofzuigers heeft hij ook antibotsingssensoren, zodat hij obstakels kan zien en vermijden of eromheen kan werken.

Wat nog belangrijker is, het BladeStop-systeem van Segway is ontworpen om ongelukken te voorkomen door automatisch te stoppen met het draaien van de messen als een persoon of huisdier in de buurt komt terwijl er wordt gesneden.

Met een batterij van 10.200 mAh zou de Navimow gazons tot 3.000 vierkante meter aan kunnen. Het beschikt ook over IPX6-waterbestendigheid om problemen met regen te voorkomen en een sensor die het terugstuurt naar zijn dock als er een regenbui komt.

Natuurlijk zal de Navimow vaker naar buiten gaan en maaien dan u zou doen met een traditionele, door personen aangedreven grasmaaier, maar hij is ook stil en efficiënt. Met slechts 58 dB is Segway naar eigen zeggen aanzienlijk stiller dan de meeste grasmaaiers.

De Navimow is nu verkrijgbaar in vier verschillende modellen met prijzen vanaf 1.499 euro ($ 1.800).

