(Pocket-lint) - Signify, het bedrijf achter het merk Philips Hue , heeft verschillende nieuwe producten van Wiz aangekondigd - een ander merk voor slimme verlichting onder zijn paraplu.

De Wiz-lijn biedt vergelijkbare smart home-verlichting als Hue, maar is misschien niet zo bekend. Het nieuwe assortiment zou daar verandering in kunnen brengen.

Een Wiz Hero Gen2 tafellamp is nu verkrijgbaar voor € 49,99. Het kan over het hele kleurenspectrum worden ingesteld, plus wordt geleverd met voorgeprogrammeerde wek- en bedtijdmodi die u in slaap brengen of u s ochtends helpen opstaan door langzaam de omgevingsverlichting aan te passen.

De Wiz Squire tafellamp is nu ook verkrijgbaar, geprijsd op £ 54,99, en kan worden gebruikt op een bijzettafel of boekenplank. Het wordt geleverd met een ontwerp met twee lichtzones dat zowel een blinde muur met gekleurd licht kan transformeren als een zachte gloed op het rustoppervlak kan uitstralen.

Nieuwe Tunable White Plafondlampen zijn beschikbaar voor £ 44,99 voor de 14W-versie, £ 54,99 voor de 16W. Ze kunnen worden ingesteld over het hele spectrum van wit licht en worden geleverd met een circadiaans ritmemodus. Hierdoor kunnen de lampen de overgang van zonlicht gedurende de dag nabootsen.

Wiz Adria Daylight Dimbare en Warm Dimbare Plafondlampen hebben witte lichtsignaturen, maar bieden ook dezelfde slimheid als de rest van het assortiment. Ze kosten € 31,99 per stuk.

Full Color en Tunable Build on Spot-lampen bieden dezelfde functies voor spotverlichting, vanaf £ 29,99. Terwijl vanaf 1 oktober een Wiz Smart Plus Type-E met vermogensmeter beschikbaar is voor £ 17,99.

Alle slimme verlichtingsproducten van Wiz zijn compatibel met een speciale app, plus spraakassistenten, waaronder Alexa en Google Assistant. Ze zijn plug-and-play en kunnen eenvoudig worden aangesloten op uw wifi-netwerk en via Bluetooth.