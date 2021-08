Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slimme beveiligingsgigant SimpliSafe heeft de Wireless Outdoor Security Camera aangekondigd.

Na voorheen alleen gebruikers van het beveiligingssysteem de mogelijkheid te bieden om een weerbestendige hoes op de SimpliCam te plaatsen, is dit de eerste echte stap van het bedrijf in de wereld van buitencameras .

Het nieuwe model - nu beschikbaar via de SimpliSafe-website - kost eigenaren £ 169,99 / $ 179,99, wat ongeveer in lijn is met de rivaliserende opties van Ring , Google Nest en Arlo .

Zoals je zou verwachten, heeft de Wireless Outdoor Security Camera ook een vrij typische set functies en specificaties, hoewel er een aantal leuke, unieke dingen in dit pakket zitten. De eerste is dat het een zeer schone (en hopelijk eenvoudig in te stellen) magnetische houder heeft, waarbij de batterij de camera, sirene en schijnwerper ongeveer drie tot zes maanden van stroom voorziet.

Later dit jaar zal het bedrijf ook een zonnepaneel (£ 69,99 / £ 79,99) aanbieden waarmee de batterij permanent kan worden opgeladen, op voorwaarde dat deze elke dag ten minste drie uur direct zonlicht ontvangt.

Afgezien daarvan, zoals we al zeiden, is het een vrij standaard aangelegenheid. De camera heeft een IP65 stof- en waterbestendigheid, 1080p resolutie met HDR, 140 graden gezichtsveld, 8x digitale zoom, bewegingsdetectie binnen 30 voet, activiteitszones, tweerichtingsaudio en kleurennachtzicht tot 10 voet, onder meer dingen.

Cruciaal is echter dat dit allemaal wordt teruggekoppeld naar de rest van het SimpliSafe-systeem. Dit betekent dat wanneer de rest van het beveiligingssysteem een incident detecteert, de camera automatisch begint met opnemen en een waarschuwing afgeeft via de 80dB sirene.

Deze opnames zijn alleen zichtbaar voor SimpliSafe-eigenaren, maar kunnen ook tot een uur na een alarmincident ter beschikking worden gesteld aan de alarmcentrales van het bedrijf.

Al met al ziet het eruit als een zeer solide - zij het enigszins achterstallig - camerapakket dat het hele systeem echt zou moeten helpen.

We testen momenteel de SimpliSafe-kit uit, dus kijk voor onze volledige indrukken over de draadloze buitenbeveiligingscamera in onze recensie.