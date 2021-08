Smart home-standaard Matter is uitgesteld tot 2022 - weer een tegenvaller voor het interoperabiliteitsprotocol

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende smart home-standaardMatter zal te maken krijgen met een vertraagde uitrol, waarbij goedgekeurde apparaten naar verwachting pas in 2022 zullen landen.

Zoals beschreven in een blogpost , zal het interoperabiliteitsprotocol, dat tot doel heeft de verschillende connectiviteitsstandaarden die worden gebruikt door bedrijven als Apple, Google en Amazon, te verenigen, de deadline om tegen het einde van 2021 op nieuwe apparaten te verschijnen, niet halen.

De Connectivity Standards Alliance (CSA) - de organisatie die Matter heeft gevormd - CEO Tobin Richardson merkte op dat de SDK voor de komende standaard nog in ontwikkeling is. Het certificeringsproces waarbij ontwikkelaars en bedrijven authenticatie ontvangen voor zowel nieuwe als bestaande hardware, kampt ook met tijdproblemen.

Eerder dit jaar bevestigde de CSA dat het nog steeds werkte aan zijn oorspronkelijke doel om tegen het einde van het jaar de eerste Matter-gecertificeerde apparaten op de markt te hebben. Nu, dat zal niet gebeuren.

Het is mogelijk dat we begin 2022 Matter-updates zien voor bestaande apparaten, aangezien Richardson aangeeft dat de CSA verwacht dat de Matter SDK en formele certificering in de eerste helft van het jaar worden geopend.

Dit betekent natuurlijk dat het ook redelijk waarschijnlijk is dat Matter-ready apparaten van bedrijven als Google, Amazon en dergelijke er pas in de tweede helft van het jaar zullen zijn.

Dit is natuurlijk niet de eerste vertraging voor Matter - het bood aanvankelijk een release voor 2020 aan toen Matter nog in de kinderschoenen stond en bekend stond als Project CHIP. Dat werd toen herzien tot 2021, en dan weer tot eind 2021.

Met een wereldwijde pandemie bovenop de enorme technische uitdaging om een volledig interoperabele smart home-standaard te bouwen, zijn deze vertragingen misschien niet verrassend.

Het betekent echter wel dat het momentum en de voortgang van het slimme huis ermee worden vertraagd, en dat is onvermijdelijk ook kostbaar.