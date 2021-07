Zo krijg je sterke wifi in elke kamer: hoe devolos Magic 2 WiFi next Whole Home Kit je bestaande wifi uitbreidt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - devolos Magic 2 WiFi next Whole Home Kit is een baanbrekende manier om uw bestaande Wi-Fi-netwerk uit te breiden. De kit is een van s werelds snelste adapters met snelheden tot 2.400 Mbps.

De kit bevat adapters die op elk stopcontact kunnen worden aangesloten, en er zijn bekabelde Gigabit Ethernet-poorten zodat u deze op de achterkant van uw router kunt aansluiten. Plaats dan een andere elders in huis. devolo Magic-adapters zijn compatibel met alle soorten routers en u kunt extra adapters kopen als u ze nodig hebt. Het kan natuurlijk zijn dat u meer nodig heeft als u een groter huis heeft.

De adapters vormen een mesh-netwerk om je hele huis te omhullen met supersnelle wifi.

De adapters maken gebruik van multi-user MIMO-technologie, wat in wezen betekent dat snelle gegevensoverdracht tussen al uw apparaten tegelijkertijd plaatsvindt - iedereen heeft toegang tot hetzelfde niveau van snel internet. U hoeft niet langer te wachten tot dingen worden geladen of wegvallen terwijl u online video van hogere kwaliteit bekijkt.

En dankzij een technologie genaamd Access Point Steering, maakt uw apparaat automatisch verbinding met het sterkste signaal, vooral wanneer u door uw huis en tussen verschillende kamers loopt.

Dit is vooral handig voor oudere apparaten die de neiging hebben om verbonden te blijven met hetzelfde Wi-Fi-toegangspunt, tenzij de verbinding wordt onderbroken. Access Point Steering helpt uw apparaten om de optimale verbinding te vinden.

Als je moeite hebt om verbinding te maken in bepaalde delen van je huis, dan is een mesh-netwerk iets voor jou. Het verwijdert dode hoeken en gebieden met zwakke connectiviteit in uw huis volledig, terwijl - als ze in de juiste gebieden worden geplaatst - ze indien nodig ook kunnen helpen bij het verspreiden van enige connectiviteit naar een deel van uw tuin.

devolos Magic 2 WiFi next gear gebruikt Powerline-technologie als ruggengraat met supersnelle en toekomstbestendige G.hn-connectiviteit die werkt via het bestaande stroomkabelnetwerk van uw huis. Verbindingen zijn versleuteld, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over de beveiliging van uw gegevens.

Het opzetten van een mesh-netwerk in uw huis is ideaal als voor het moderne huishouden waar gelijktijdig thuiskantoorwerk, meerdere Ultra HD-streaming en online gaming plaatsvindt - vaak allemaal tegelijkertijd.

De devolo Magic 2 WiFi next Whole Home Kit is nu verkrijgbaar.