Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Robotstofzuigers zijn de afgelopen jaren een vrijwel standaard onderdeel geworden van veel huizen, en voor mensen met grotere tuinen zullen robotmaaiers waarschijnlijk hetzelfde traject volgen.

Ze zijn momenteel echter vaak erg duur, daarom zijn deals zo waardevol als ze verschijnen. In dit geval heeft Flymos EasiLife 150 GO een grote korting gekregen als onderdeel van Amazon Prime Day in het VK.

Er zijn ook meerdere versies van de robotmaaier te koop, gericht op verschillende tuinformaten. De versie van 150 vierkante meter is 23 procent goedkoper, van een normale prijs van £ 569,99 naar slechts £ 439,99 – dat is een besparing van £ 130.

De optie van 250 vierkante meter daalt van £ 599,99 naar £ 491,99, een kleinere besparing van 18 procent; ten slotte is de optie met het volledige bereik van 500 vierkante meter gedaald van £ 649,99 naar £ 532,99, ook 18 procent korting.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Ongeacht welke maat geschikt is voor uw tuin (en we zijn jaloers als u een gazon van 500 vierkante meter heeft), u kunt het gemakkelijk opzetten en ontspannen in de wetenschap dat uw eigen maaien een iets uit het verleden.

Hier zijn links naar onze dealpaginas, voor de grootste deals deze Prime Day.

Geschreven door Max Freeman-Mills.