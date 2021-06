Een van Sharks allerbeste stofzuigers krijgt een enorme Prime Day-deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Shark maakt geweldige stofzuigers, en het is een korting om voor te sterven op een van zijn allerbeste als onderdeel van Amazons enorme Prime Day-verkoopevenement.

Een Amazon UK, zijn Anti Hair Wrap Cordless Stick-stofzuiger heeft een enorme korting van £ 200 gekregen, een daling van 50 procent ten opzichte van de normale prijs voor slechts £ 199,99 .

Deze versie van de reiniger wordt ook geleverd met een speciaal opzetstuk voor dierenharen met een eigen gemotoriseerde kop, perfect om vervelende dierenharen uit je bank of ander meubilair te krijgen, en we gebruiken het al meer dan een jaar.

Het is een briljante reiniger die super aanpasbaar is aan hoe je hem wilt gebruiken, met slim geplaatste verbindingen om het gemakkelijk te maken om onder en rond je meubels te stofzuigen zonder dat je het rond hoeft te slepen terwijl je werkt.

U hoeft zich ook geen zorgen te maken over het snoer en de batterij gaat lang mee, met een gebruiksduur van 40 minuten na één keer opladen. Dat Anti Hair Wrap-label in zijn naam is ook echt welverdiend; dit was een grote upgrade van onze oude stofzuiger en het ontwarren van haren uit de kam behoort echt tot het verleden. Ze verzamelen gewoon netjes in de prullenbak, zoals je zou hopen.

Al met al is het een reiniger die we ten zeerste kunnen aanbevelen, voor een prijs die het veel gemakkelijker maakt om dit te doen - maar je hebt alleen vandaag en morgen om te profiteren.

