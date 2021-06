ANNKE aanbiedingen voor huisbeveiliging voor Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Uw veiligheid in huis mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. ANNKE weet dit en biedt een ruime keuze aan beveiligingscameras en -systemen zodat je altijd op de hoogte bent van wat er om je heen gebeurt.

Op de Amazon Prime Day kun je profiteren van deze deals om je huisbeveiliging te upgraden. En het beste van alles is dat er geen abonnement of maandelijkse kosten nodig zijn.

Ga naar de ANNKE store voor alle deals.

ANNE W300 2K draadloze beveiligingscamera

De ANNE W300 2K draadloze beveiligingscamera neemt de beveiliging van uw huis serieus. Het heeft Alexa-spraakbesturing, zodat je het handsfree kunt bedienen, en de AI Human Detection-functie kan zien of er een mens in beeld is of niet.

De interne opslag van 256 GB geeft 24/7 opname en biedt ook nachtelijke beelden. Het heeft IP66-waterdichtheid en de metalen behuizing betekent dat het bestand is tegen hitte of kou.

Krijg 20% korting op de verkoopprijs van $ 45,99 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 36,80.

ANNKE FC800 4K 8CH 4-delige beveiligingscamerasysteem

Voor een volledig beveiligingssysteem en topresolutie levert het ANNKE FC800 4K 8CH 4-delige beveiligingscamerasysteem de goederen.

Er is 24/7 opname met full colour op elk van de vier cameras, en ze hebben zelfs een extra licht om het beeld op te fleuren als dat nodig is. Er zit een 2TB HDD schijf in de hub om ervoor te zorgen dat deze altijd ruimte heeft. Het full colour beeld is zelfs beschikbaar voor donkere nachtopnames.

IP67-waterdichtheid en een metalen behuizing beschermen tegen de elementen.

Krijg 20% korting op de verkoopprijs van $ 399,99 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 319,99.

ANNKE FC200 1080p 8CH 4-delige beveiligingscamerasysteem

Als je de absolute resolutie niet nodig hebt, dan biedt het ANNKE FC200 1080p 8CH 4-delige beveiligingscamerasysteem een nog steeds fantastische Full HD samen met 1 TB opslag en dezelfde cameras als de FC800.

Al het andere is hetzelfde in vergelijking met zijn 4k-tegenhanger, inclusief de weersbestendigheid en full-colour bewaking. Het kleurenbeeld is zelfs beschikbaar voor donkere nachtopnames.

Krijg 20% korting op de verkoopprijs van $ 219,99 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 175,99.

ANNKE H800 4K 8CH 4-delige beveiligingscamerasysteem

Voor het ultieme beeld en een volledige reeks cameras is er geen betere dan het ANNKE H800 4K 8CH 4-delige beveiligingscamerasysteem.

Dit systeem zit boordevol functies. Het maakt gebruik van vier C800-cameras en een hub met 2 TB aan opslagruimte. Ook de H.265+ beeldcompressie zorgt ervoor dat je niet snel zonder komt te zitten.

Het heeft een dual vision-lichtmodus inclusief Starlight Color Night Vision en LED-infrarood, dus er is niets verborgen in het donker.

Met dit plug-and-play-systeem bent u verzekerd.

Krijg 22% korting op de verkoopprijs van $ 525,99 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 408,79.

ANNKE H500 5MP 8CH 8st beveiligingscamerasysteem

Als u volledige dekking rond uw kantoor of het hele huis nodig heeft, dan is het ANNKE H500 5MP 8CH 8-delige beveiligingscamerasysteem moeilijk te verslaan met zijn 8 cameras en centrale hub.

De 120 dB WDR & 3D DNR helpen bij het maken van scherpe beelden in alle lichtomstandigheden, zonder ruis, en je krijgt een IP67 weerbestendige metalen behuizing voor duurzaamheid onder alle weersomstandigheden.

2 TB aan opslagruimte betekent dat je bijna nooit iets hoeft te verwijderen, terwijl de 100ft EXIR Color Night Vision ervoor zorgt dat hij alles vastlegt wat s nachts tegen het lijf loopt.

Krijg 22% korting op de verkoopprijs van $ 599,99 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 469,99.

ANNKE NC400 2K kleuren nachtzicht beveiligingscamera

De ANNKE NC400 2K kleuren nachtzicht beveiligingscamera biedt ultraheldere 4MP Super HD-resolutie, slimme bewegingswaarschuwingen en externe toegang tot de camera, en IP67-waterdichtheid.

Het H.265+ videoformaat zorgt ervoor dat je 24/7 beelden van hoge kwaliteit hebt. Ondertussen kan de metalen behuizing warm of koud weer aan. Deze fantastische camera kan ook donkere nachtopnamen veranderen in heldere kleurrijke.

Krijg 39% korting op de verkoopprijs van $ 129,99 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 79,99.

ANNKE C500 5MP bewakingscamera

Voor een betaalbare beveiligingscamera biedt de ANNKE C500 5MP Beveiligingscamera enorm veel mogelijkheden.

Je krijgt een IP67 weerbestendige metalen behuizing voor duurzaamheid onder alle weersomstandigheden, en de 120 dB WDR & 3D DNR helpen bij het maken van scherpe beelden in alle lichtomstandigheden, zonder ruis.

De 100ft EXIR Color Night Vision zorgt ervoor dat hij ook alles vastlegt wat s nachts tegen het lijf loopt.

Krijg 23% korting op de verkoopprijs van $ 59,99 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 45,99.

ANNKE C800 4K-beveiligingscamera

De ANNKE C800 4K-beveiligingscamera legt dag- en nachtbeelden vast en wint uitstekende 4k UHD-kwaliteit.

De H.265+ beeldcompressie zorgt ervoor dat je niet snel opraakt en heeft ook toegang op afstand.

Het heeft een dual vision-lichtmodus inclusief Starlight Color Night Vision en LED-infrarood, dus er is niets verborgen in het donker.

Krijg 45% korting op de verkoopprijs van $ 109,99 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 59,99 met de code 15KQP4XT.

ANNKE WS200 8CH 4st 1080p draadloos beveiligingscamerasysteem

Als u de buitenkant van uw huis in de gaten wilt houden, dan is het ANNKE WS200 8CH 4pcs 1080p draadloze beveiligingscamerasysteem een betaalbare manier om dit te doen.

Het heeft vier W300-cameras en een achtkanaals hub voor het geval je er meer wilt toevoegen.

De cameras nemen overdag of s nachts 2k-beelden, hebben Alexa-spraakbesturing en toegang op afstand. Je kunt zelfs chatten met degene aan de andere kant van de camera.

Krijg 10% korting op de verkoopprijs van $ 219,79 en krijg deze geweldige camera voor slechts $ 199,79.