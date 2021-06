Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De slimme verlichtingswandpanelen van Nanoleaf zijn een enorm populaire en direct herkenbare armatuur in de industrie geworden, met in het bijzonder streamers die massaal naar hun vermogen stromen om zelfs een onopvallende ruimte onmiddellijk een echt karakter en pit te geven.

Nu breidt dat assortiment zich uit in een interessante nieuwe richting met de toevoeging van Elements, een nieuw type paneel dat is ontworpen rond houtnerffineer om naadloos te passen in een opstelling die niet per se "gamer" wil schreeuwen in hetzelfde manier.

De panelen gebruiken een zeshoekig patroon en kunnen, zoals de meeste van Nanoleafs assortiment, worden gerangschikt zoals u wilt, zodat patronen en vormen binnen handbereik zijn. Elk kan het hele oppervlak verlichten met natuurlijk ogend licht, maar er zijn ook voldoende lichteffecten.

Je kunt licht knetteren als een open haard, of pulseren voor een meer futuristisch gevoel, en routines zijn eenvoudig in te stellen. Bovendien, zoals je van Nanoleaf verwacht, integreert het allemaal mooi met slimme assistenten. We houden vooral van het geluid van de circadiane modus, die de verlichting gedurende de dag aanpast op basis van het omgevingslicht in uw kamer.

Op een meer technische noot, zoals Nanoleaf rond de jaarwisseling aankondigde , zal de nieuwe kit ook het Thread smart home-protocol ondersteunen voor een betrouwbaardere verbinding dan Bluetooth kan bieden.

Dit alles is echter niet al te goedkoop in vergelijking met enkele van de meer basisopties van Nanoleaf – je kunt nu een 7-panel starterkit bestellen in de Nanoleaf-winkel voor £ 199,99. We zullen binnen een paar weken een volledig overzicht hebben van hoe het systeem is om mee te leven, zodra we de kans hebben gehad om het onder de knie te krijgen, dus kom te zijner tijd terug voor ons oordeel.

Geschreven door Max Freeman-Mills.