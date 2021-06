Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Thuisbeveiliging is niet iets om lichtvaardig te nemen. Uiteindelijk is het de veiligheid van u en uw gezin waarmee u rekening houdt. Een van de beste manieren om dit te verhogen is door middel van een slimme beveiligingscamera.

En een van de beste die je kunt krijgen is de ANNKE W300 . Het zit vol met een aantal superhandige functies die ervoor zorgen dat je s nachts rustig kunt uitrusten, wetende dat als er iets beweegt, je het weet.

squirrel_widget_4622363

De ANNKE W300 gaat een stap verder dan de oude wazige beelden uit het verleden dankzij zijn 1/2,9 beeldsensor en 3,6 mm lens. Het levert een High-Fidelity 2K Super HD-beeld en neemt videos op met een resolutie die er op elk scherm helder en duidelijk uitziet. Het maakt gebruik van Wide Dynamic Range, Digital Noise Reduction en zorgt ervoor dat uw beeld dag en nacht nooit vervormd is.

Omdat beveiliging s nachts het belangrijkst is, heeft de ANNKE W300 een nachtzicht van 30 meter diepte. De twee infrarood LEDs werken samen met het IR-Cut Filter en andere omgevingslichten om het nachtzicht te vergroten, waardoor een helder beeld ontstaat. Combineer dat met een breed gezichtsveld van 70º, niets kan zich verbergen in het donker.

De ANNKE W300 biedt 24-uurs opname of bewegingsdetectie met behulp van een ingebouwde TF-kaart (Micro SD) van maximaal 256 GB voor 20 dagen gratis opslag. U kunt uw W300 ook aansluiten op het ANNKE WS200-systeem voor zowel 24/7 opname als bewegingsdetectie zonder dat u verbinding hoeft te maken met internet, zodat u altijd dat extra niveau van zekerheid kunt krijgen.

De video H.264+ compressie zorgt ervoor dat je niet te weinig ruimte hebt, terwijl je toch een beeld van hoge kwaliteit behoudt. Je hebt minder opslagruimte nodig om een grote hoeveelheid beeldmateriaal op te slaan.

Als je s nachts of zelfs overdag op pad gaat, heb je altijd toegang tot je cameras via je smartphone. En je hoeft niet eens je telefoon te pakken, want er is Alexa-spraakbesturing beschikbaar.

Met de tweerichtingsaudio kun je zelfs een praatje maken met degene die zich in de buurt van de camera bevindt. Als er een bezorger is of als er een buurman langskomt om gedag te zeggen, kun je snel een gesprek voeren via de W300. De cameras werken met een wifi-verbindingsbereik van 50 ft tot 100 ft.

De ANNKE W300 neemt niet alleen op met een fantastische 2K-resolutie - legt alles eromheen vast - maar de functie Bewegingswaarschuwingen stuurt pushmeldingen naar je telefoon of apparaat als er iets voor de camera beweegt. Maar het zal je geen videos van hommels of eekhoorns sturen, omdat de geavanceerde AI Human Shape Detection kan zien of het de puppy is die je bloemstuk vernietigt of een persoon die niet goed is.

Om te beginnen, steekt u de camera in een stopcontact, downloadt u de gratis app en stelt u de camera in op uw telefoon, en u kunt aan de slag. U krijgt ook gratis e-mailwaarschuwingen.

De metalen behuizing rond de W300 is gebouwd voor alle weersomstandigheden. Het heeft een waterdichte classificatie van IP66, dus is bestand tegen alles behalve een duik. En hij is bestand tegen een minimum van -4 °F / -20 °C en een maximum van 140 °F / 60 °C. Als je in een van die omstandigheden leeft, breek je waarschijnlijk voordat het gebeurt.

Dus als u de beveiliging van uw huis wilt vergroten en ervoor wilt zorgen dat uw gezin veiliger is dan ooit tevoren, dan is de ANNKE W300 zeker de moeite van het bekijken waard. Het is nu beschikbaar op hun site of bij Amazon.

squirrel_widget_4622363