(Pocket-lint) - Als je je ooit hebt afgevraagd waarom bepaalde smart home- apparaten met sommige, maar niet met andere tegenhangers werken, wil je meer weten over Matter - de nieuwste draadloze interoperabiliteitsstandaard die de industrie dreigt op te schudden.

In de maak sinds 2019, met bedrijven als Apple, Google, Amazon, Samsung en de Zigbee Alliance in het hart, is de kunstenaar die voorheen bekend stond als Project CHIP nu omgevormd tot een glanzend, geformaliseerd merk - Matter.

Het doel van Matter is nog steeds hetzelfde, maar alles wordt nu veel officiëler. De grote namen achter het protocol zullen binnenkort hun producten in de nieuw verenigde staat gooien, en dat heeft onvermijdelijk een domino-effect voor de consument.

En, zoals altijd, kan de steeds veranderende innerlijke werking van het slimme huis ingewikkeld zijn om uit te pakken.

Daarom hebben we deze uitleg gemaakt, waarin we precies zullen beantwoorden wat Matter is, wat bedrijven er eigenlijk aan doen en waarom het allemaal ... belangrijk is.

Dus, met die verplichte kwestie-gerelateerde kwinkslag uit de weg, laten we erin springen.

Zoals we al hebben gezegd, is Matter een nieuw smart home interoperabiliteitsprotocol dat is gelanceerd als een gezamenlijke inspanning van een handvol van de grootste spelers in de branche. Er zijn meer dan 170 bedrijven bij betrokken, waarvan Apple, Samsung, Amazon, Google en de Zigbee Alliance de meest prominente namen zijn.

Dus, waarom deden ze het - wat heeft het voor zin? Nou, het slimme huis in zijn huidige vorm is een beetje rommelig.

Klanten moeten ervoor zorgen dat speciale hubs kunnen worden aangesloten op de juiste randapparatuur, en ook beslissingen nemen over welke apparaten voor hun huis werken op basis van de assistent en het ecosysteem waarin ze al zijn ingebed.

Het is het equivalent van niet kunnen schakelen tussen een gameconsole om hetzelfde spel te spelen, of vastzitten in een muziekstreamingplatform vanwege je opgebouwde bibliotheek.

Het slimme huis is echter een vriendelijker slagveld dan die gebieden, en daarom hebben deze bedrijven besloten het hele systeem gemakkelijker te maken voor zowel fabrikanten als consumenten.

Het doel van Matter is dan ook om een interoperabiliteitsprotocol te zijn met standaard datamodellen die ervoor zorgen dat smart home-apparaten in verschillende ecosystemen kunnen werken. Dus een Amazon Echo Show-display zou hypothetisch net zo naadloos moeten kunnen werken met een Google Nest-deurbel als bijvoorbeeld met zijn eigen Ring-aanbod.

Als je het je nog nooit eerder hebt gerealiseerd, zijn je bestaande smart home-apparaten allemaal verbonden via de huidige dominante krachten - Zigbee en Z-Wave. Dit paar, samen met tal van andere, kleinere radioprotocollen, evenals Bluetooth, stopt niet zomaar plotseling met het verbinden van uw apparaten nu Matter in opkomst is.

Echter, gezien de rol van Zigbee Alliance in de creatie van Matter - en, bij volmacht, de draadloze Zigbee-standaard - is het zeer waarschijnlijk dat het zich naast Matter blijft ontwikkelen, een pad naar Matter creëert en misschien zelfs op een bepaald moment fuseert.

De toekomst van Z-Wave is interessanter om te observeren. En hoewel het misschien geen actieve deelnemer aan Materie lijkt te zijn, is het er tot op zekere hoogte nog steeds bij betrokken.

"Het is onjuist om te denken dat Z-Wave aan de andere kant van [Matter] zit, dat zijn we niet", vertelde Mitch Klein, de uitvoerend directeur van Z-Wave Alliance en directeur van strategische partnerschappen, Silicon Labs, onlangs aan The Ambient .

"Ik ga niet in op sommige van hun uitdagingen, omdat we ze allemaal hebben. Maar CHIP is gericht op IP. Laat me een apparaat zien dat IP op een batterij kan gebruiken. Dat konijnenhol vermijden, gewoon zeggen dat het niet alleen Z-Wave, het is ook Zigbee die een soort communicatiepad naar CHIP moet ontwikkelen, en daarom communiceren we en werken we met hen samen."

Thread is ondertussen een ander radioprotocol dat is ingesteld om certificeringen uit te delen voor sommige door Matter goedgekeurde apparaten. We hebben de aard en voordelen gedetailleerd beschreven in onze complete gids voor Thread , maar we verwachten dat het een steeds belangrijkere rol zal spelen naarmate Materie zich verder ontwikkelt.

Deze grote smart home-merken hebben het voortouw genomen en nu de aanvankelijke opwinding over hun deelname is weggeëbd, is het tijd voor hen om precies te illustreren wat dit betekent om vooruit te gaan.

Google was een van de eersten die dit in detail deed. Als onderdeel van een blogpost waarin vier stappen worden beschreven die van invloed zijn op het bredere slimme huis van Google, zei het bedrijf dat alle Nest-schermen en -luidsprekers zullen worden bijgewerkt zodat ze door Matter goedgekeurde apparaten kunnen bedienen. Dat betekent dat de Google Assistent elk apparaat met de Matter-stempel erop kan bedienen.

Nieuwere apparaten met ondersteuning voor Thread, zoals de Google Nest Hub en Nest Wi-Fi, worden ook Matter-verbindingshubs, waardoor het gemakkelijker wordt om door Matter ondersteunde apparaten in huis te gebruiken.

Interessant is dat Google ook opmerkte dat de Nest Thermostat Matter zou ondersteunen (wat betekent dat eigenaren het apparaat hypothetisch zouden kunnen laten bedienen door een andere slimme assistent), hoewel er geen woord over hetzelfde was voor de oudere Nest Learning Thermostat.

Google zal Matter ook ondersteunen via Android-telefoons, die eenvoudige ondersteuning moeten bieden voor installatie en bediening via de Google Home-app en eigen opties van derden.

Apple heeft nu ook wat details gegeven over de integratie van Matter en zegt dat het zal worden ondersteund in iOS 15, wat betekent dat je de Home-app kunt gebruiken om je Matter-apparaten te beheren. Ondersteuning voor Matter-accessoires binnen HomeKit zou meer flexibiliteit moeten betekenen in hoe je je slimme huis instelt en hoe alles naadloos samenwerkt.

De allerbelangrijkste vraag is dan wat dit eigenlijk betekent voor jou en je slimme huis.

We hebben besproken hoe Matter belooft om de besluitvorming rond ecosystemen en nieuwe apparaten te vereenvoudigen, maar hoe zit het met uw bestaande apparaten? Krijgen ze steun?

Nou, helaas is het antwoord in dit stadium heel erg van geval tot geval. Signify - het bedrijf achter Philips Hue en WiZ - zal bijvoorbeeld oude en nieuwe Hue-apparatuur updaten om met Matter te werken, terwijl alleen Matter-ondersteuning wordt geboden aan toekomstige WiZ-apparaten.

Nanoleaf, maker van slimme verlichting, heeft onlangs ook aangekondigd dat het Matter-ondersteuning zal bieden aan zowel huidige als toekomstige apparaten.

En, zoals we in het bovenstaande gedeelte hebben beschreven, zal Google ook ondersteuning bieden voor de Nest Thermostat, maar niet voor oudere versies van het apparaat – althans van wat tot nu toe is gezegd.

Om een lang verhaal kort te maken, alle smart home-apparaten die geen update ontvangen om Matter-ondersteuning te bieden, zullen waarschijnlijk nog een hele tijd actief zijn.

Aangezien de uitrol van Matter nu ook is uitgesteld tot 2022 , vanwege de moeilijkheid bij het voorbereiden van de SDK en het certificeringsproces, geeft dit bestaande apparaten in theorie iets meer tijd.

Als Matter echter zo versnelt als het zou moeten wanneer het uiteindelijk apparaten begint aan te sluiten, zouden legacy-modellen de ondersteuning de komende jaren langzaam moeten verliezen, wat natuurlijk niet ideaal is.