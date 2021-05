Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het door Apple, Google en Amazon gesteunde smart home-partnerschap, bekend als Project CHIP, heeft nu een nieuwe naam: Matter.

Nadat het initiatief voor het eerst werd gelanceerd in 2019, met de Zigbee Alliance als kern, heeft het werk nu geresulteerd in een nieuwe, geformaliseerde standaard. Het hoofddoel is echter nog steeds hetzelfde: helpen bij het creëren van een interoperabeler en veiliger smart home waar zowel fabrikanten als gebruikers van kunnen profiteren.

De overstap naar een rebranding komt voorafgaand aan de eerste Matter-certificeringen - die naar verwachting eind 2021 zullen zijn - waarbij de nieuwe branding en het nieuwe logo op verschillende apparaten zullen verschijnen, zoals hieronder te zien is.

Het doel hiervan is dat klanten snel kunnen ontcijferen welke apparaten werken onder het vrij stromende systeem van Matter, dat in eerste instantie ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy en Thread zal gebruiken om dingen aan elkaar te koppelen. Ze hoeven zich niet langer zorgen te maken of een slimme lamp zal werken met een gekozen slimme assistent of apparaat, en dan met elk apparaat dat een Matter-certificering ontvangt die als universeel vriendelijk wordt beschouwd.

Omdat het de bedoeling is om alle delen van het slimme huis samen te voegen, zijn het niet alleen de grote namen die Matter steunen. Meer dan 180 merken zijn betrokken bij het tot leven brengen van specificaties, testtools en certificeringsprogrammas.

En het zijn niet alleen nieuwe apparaten die de vruchten plukken van certificering, waarbij de Alliantie ook aangeeft dat een software-update apparaten al in slimme huizen klaar maakt voor de Matter-standaard.

Al met al is het weer een stap voorwaarts voor zowel de Zigbee Alliance - die ook zijn eigen rebranding naar de Connectivity Standards Alliance aankondigde - en de betrokken merken.

Het doel is heel eenvoudig, en verstandig gezien het feit dat tot nu toe geen enkele standaard de slimme thuismarkt heeft kunnen domineren, maar alleen de tijd zal uitwijzen of het project in staat is om de grote spelers te verenigen en echt een systeem te creëren waarbij opstelling en dagelijks gebruik is eenvoudiger, veiliger en effectiever.

