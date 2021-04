Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Smart home-producten met Project CHIP-certificering kunnen vóór eind 2021 op de markt komen.

De samenwerking werd voor het eerst aangekondigd in 2019, waarbij onder meer Apple, Amazon, Google, de Zigbee Alliance en meer dan 170 andere bedrijven betrokken waren, met als doel een beter interoperabel smart home te ontwikkelen.

In theorie, door Apple HomeKit, Google Weave, Zigbee Dotdot en Amazons Alexa Smart Home toe te staan hun krachten te bundelen, wordt gedacht dat het voor fabrikanten gemakkelijker zal zijn om apparaten te ontwikkelen die in alle ecosystemen werken.

Nu, na vertragingen als gevolg van de pandemie van het coronavirus, suggereert een webinar van de Zigbee Alliance dat Project CHIP - wat staat voor Connected Home over IP - certificering kan worden gegeven aan smarthome-apparaten al in het vierde kwartaal van 2021. De specifieke details over het certificeringsproces - zoals hoeveel platforms een CHIP-gecertificeerd apparaat moet ondersteunen - zijn nog niet bekend.

Volgens The Verge zal de eerste reeks apparaten die gebruikmaken van de nieuwe technologie verlichting, jaloezieën, tvs, deursloten, beveiligingssystemen, wifi-routers en HVAC-bedieningselementen zijn.

Dus, wat zijn de daadwerkelijke voordelen van Project CHIP?

Hoewel dit allemaal vriendelijk is voor de bedrijven die deze slimme apparaten voor thuisgebruik maken, zou het zeer gunstig moeten zijn voor eigenaren van apparaten. Met CHIP-certificering kunnen gebruikers Bluetooth LE gebruiken om dingen in te stellen, evenals Wi-Fi en Thread voor dagelijkse connectiviteit. Thread is een opkomende draadloze standaard in het slimme huis, momenteel aanwezig in een klein maar aanzienlijk aantal nieuwere apparaten, zoals de Google Nest Hub en de Apple HomePod mini .

Het zijn misschien niet alleen nieuwe apparaten die worden gecertificeerd en ook de voordelen ervan. Via bruggen wordt gesuggereerd dat oudere smart home-producten ook CHIP-goedkeuring kunnen krijgen.

Al met al is het een intrigerende stap voor Project CHIP.

En hoewel het doel is om uiteindelijk standaarden zoals Zigbee en Z-Wave te vervangen - die momenteel apparaten samenvoegen op basis van de stemassistent waarmee ze werken - is het belangrijk om te onthouden dat er ook geen garantie is dat het momentum zal krijgen dat nodig is om de alomtegenwoordige oplossing voor de problemen van het slimme huis.

Voorlopig zullen we gewoon moeten wachten tot er meer details naar voren komen.

Geschreven door Conor Allison.