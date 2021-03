Los uw zwakke wifi-problemen op met de devolo WiFi ac Repeater +

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u Wi-Fi-dode hoeken moet verhelpen, dan is de devolo WiFi ac Repeater + iets voor u. Het lost uw Wi-Fi-problemen op met behulp van beamforming - een technologie die signalen focust op het apparaat dat u gebruikt.

De devolo WiFi ac Repeater + van € 59,99 van netwerkspecialist devolo is een eenvoudige manier om de sterkte van een signaal op één verdieping van uw huis te verbeteren in plaats van een volledige mesh-opstelling die is ontworpen om uw hele terrein te bedekken met sterkere wifi.

devolo is een van de grootste namen op het gebied van Wi-Fi- en Powerline-adapters, met 40 miljoen adapters die internationaal in 19 landen worden gebruikt.

De devolo WiFi ac Repeater + een ideale aanschaf als je een zwakke plek hebt - zoals een slaapkamer waarin je de dekking wilt verbeteren - je kunt hem gebruiken als een simpele uitbreiding op je bestaande netwerk of als een zelfstandig wifi-netwerk met een andere naam. Bovendien is het compatibel met alle bestaande routers en toegangspunten.

De devolo WiFi ac Repeater + werkt met routers tot Wi-Fi 6 inclusief Wi-Fi 5 (ook wel 802.11ac genoemd). Bovendien maakt crossband repeating-technologie een optimaal gebruik van uw thuisnetwerk mogelijk over zowel de 2,4- als de 5GHz-wifi-band. Bandsturing zorgt ervoor dat uw apparaat altijd verbonden is met de meest geschikte band.

Snelle roamingtechnologie, ook wel bekend als clientsturing, zorgt er ook voor dat uw apparaat altijd het beste signaal zoekt.

De multi-user MIMO-technologie vormt het hart van de devolo WiFi ac Repeater + er + en ondersteunt dus een groot aantal gelijktijdige verbindingen met al uw apparaten. Bovendien betekent een airtime fairness-functie ook dat snelle Wi-Fi-apparaten automatisch voorrang krijgen op oudere, langzamere apparaten die u mogelijk op uw netwerk hebt.

En het is ook veilig, met ondersteuning voor de WPA2- en WPA3-draadloze beveiligingsstandaarden.

Als u in de buurt een bekabeld apparaat zoals een tv-settopbox, gameconsole of netwerkprinter moet aansluiten, dan kunt u dat doen door deze aan te sluiten op een van de twee bekabelde ethernetpoorten van de devolo WiFi ac Repeater +. U kunt hem ook gebruiken in combinatie met een devolo Powerline-netwerk om het bereik volledig uit te breiden naar een ander deel van uw huis.

De devolo WiFi ac Repeater + is eenvoudig te installeren. Sluit hem gewoon aan op een stopcontact en gebruik WPS - Wi-Fi Protected Setup - om hem te configureren met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als uw hoofdrouter. Druk gewoon op de WPS-knop op de router en die op de devolo WiFi ac Repeater + en ze zullen automatisch configureren.

Mocht er toch een probleem zijn, dan kunt u dit eenvoudig met de devolo-thuisnetwerk-app oplossen of achteraf andere aanpassingen doen. De app kan u ook helpen bij het kiezen van de beste locatie voor de adapter.