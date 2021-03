Arlo Essential Indoor Camera bevat een fysieke lensafdekking om uw privacy te beschermen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlo probeert privacyproblemen met binnencameras weg te nemen door een fysieke lensafdekking op de Arlo Essential Indoor Camera te plaatsen.

Wanneer de camera is uitgeschakeld, is de lens zelf fysiek bedekt, dus de camera kan je op geen enkele manier opnemen zonder dat je het weet. Wanneer u het apparaat inschakelt, schuift de hoes uit de weg.

De toevoeging van een fysieke lensafdekking betekent dat klanten een blik op het apparaat kunnen werpen en zien dat het geen video kan opnemen en zich niet hoeven af te vragen of het in het geheim opneemt.

De Arlo Essential Indoor Camera werd eerder in 2021 in de VS aangekondigd en vindt nu zijn weg naar het VK en Europa, momenteel op voorbestelling en verzending vanaf 1 april 2021.

Het essentiële deel van de naam vertelt je dat deze kan functioneren als een zelfstandige camera, die rechtstreeks verbinding maakt met je wifi-netwerk zonder dat je een hub nodig hebt - hoewel bestaande Arlo-gebruikers deze kunnen verbinden met bestaande Arlo-hubs, waardoor lokale opname die op een microSD-kaart moet worden opgeslagen.

De Arlo Essential Indoor Camera is een 1080p-camera die HDR en nachtzicht biedt. Het geeft je bewegingsdetectie en audiodetectie, inclusief de mogelijkheid om je te waarschuwen als het je rookmelder hoort afgaan.

De camera is bedraad, wat logisch is, want hij is alleen voor binnenshuis, dus je hoeft hem alleen maar aan te sluiten en in te stellen via de app en je bent klaar om te gaan.

Om het meeste uit de camera te halen, heb je een Arlo Smart-abonnement nodig, waarmee je 30 dagen online opslagruimte hebt voor opgenomen video en audio, wat betekent dat je er overal toegang toe hebt. Zonder een Arlo Smart-abonnement krijg je nog steeds liveweergave, bewegings- en audiodetectie om je huis veilig te houden.

Naast de camerafuncties is er ook tweerichtingsaudio, zodat je met indringers kunt praten om ze eraan te herinneren dat ze op de camera zijn, en er is ook een ingebouwde sirene die je kunt activeren vanaf je smartphone.

De camera is ook te gebruiken als babyfoon.

De Arlo Essential Indoor Camera biedt een speciaal apparaat voor binnenshuis voor het Arlo-systeem , waardoor bestaande Arlo-klanten het naadloos kunnen integreren in hun thuisbeveiligingsconfiguratie, of voor degenen die gewoon het stand-alone apparaat willen.

Geschreven door Chris Hall.