Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel het aantrekkelijk is om je voor te stellen dat de apparaten in je slimme thuissysteem allemaal met elkaar zijn verbonden door eigenzinnigheid en verwondering, zijn het in feite rigoureuze draadloze protocollen die de magie uitvoeren - en Thread is het nieuwste dat je moet weten.

Tot nu toe concentreerde een groot deel van het gesprek over smart home-standaarden zich rond Z-Wave en Zigbee . Thread streeft er echter naar om deze mesh-netwerken te verbeteren door een aantal al lang bestaande problemen op te lossen.

Het is misschien nog niet echt een begrip, maar Thread begint wat vaart te krijgen bij bedrijven als Apple, Google, Nanoleaf en Eve.

Daarom leggen we hieronder alles uit wat u moet weten over Thread - wat het precies is, hoe het uw slimme huis beïnvloedt en hoe het verschilt van wat we tot nu toe hebben gezien.

In eenvoudige bewoordingen is Thread een draadloze standaard met laag vermogen voor het slimme huis waarmee apparaten rechtstreeks met elkaar kunnen praten.

In tegenstelling tot Zigbee en Z-Wave, creëert Thread een mesh-netwerk door van elk apparaat in je arsenaal een toegangspunt te maken.

Dus in plaats van dat elk afzonderlijk apparaat communicatie met één hubachtig toegangspunt nodig heeft, wordt de verantwoordelijkheid gelijkmatiger verdeeld. Elk apparaat met Thread-functionaliteit zal in wezen kunnen fungeren als een mini-hub, wat ook betekent dat u niet te maken hebt met hubs van derden, zoals de Philips Hue Bridge of de vierde generatie Amazon Echo .

In vergelijking met andere draadloze standaarden biedt Thread een aantal potentiële voordelen.

Kortom, het zou in staat moeten zijn om uw slimme huis snellere reacties, verbeterde betrouwbaarheid en betere beveiliging te bieden - en dat allemaal terwijl het minder stroom verbruikt.

Met Thread, omdat er geen centrale hub is aangesloten op een router, kunt u door de verbinding tussen apparaten nog steeds bedienen, zelfs als er een niet reageert. Dus bij het maken van routines heeft uw typische smart home-controller - meestal bediend door Google Assistant of Alexa - niet langer alle kracht. Je slimme deurbel kan nog steeds actief blijven via de directe koppeling met bijvoorbeeld je slimme lampen.

Het is ook een lage latentie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Bluetooth, dat vaak aanzienlijk kan liggen tussen uw opdracht en de actie. Dit betekent dat het vergelijkbare snelle uitwisselingen biedt als Z-Wave en Zigbee, met één cruciaal verschil: Apple ondersteunt het.

Thread maakt ook gebruik van het efficiënte IEEE 802.15.4 MAC / PHY-protocol, wat betekent dat ingeschakelde apparaten minder energie verbruiken. Dit is vooral in het voordeel van apparaten die op batterijen werken, zoals sommige deurbellen, omdat ze langer moeten kunnen werken tussen oplaadbeurten.

Draad is een zeer veilig systeem. Dankzij AES-codering geeft de Thread Group aan dat het in staat is om gaten te dichten die in andere protocollen bestaan. Zigbee en Z-Wave gebruiken dit ook, hoewel Thread het voordeel heeft dit te ondersteunen met cryptografie volgens bankstandaard. Apparaten in het netwerk maken beveiligde individuele verbindingen met elkaar, die volgens de Thread Group moeilijker te hacken zijn.

De Thread Group geeft aan dat een netwerk meer dan 250 apparaten met meerdere hops kan ondersteunen, en dat is genoeg - zelfs als je een goed ontwikkeld slim huis hebt.

De groep achter Thread - namelijk de Thread Group - is minder een commerciële entiteit, maar meer een non-profit organisatie. Het bestuur bestaat uit leidinggevenden van de grootste namen van tech, waaronder Google, Apple en Qualcomm.

In plaats van winst te maken of op te treden als normalisatie-instelling, is de Thread Group meer bezig met het opleiden van de gemeenschap en het verbeteren van het slimme huis. Omdat samenwerking nodig is van meer dan alleen de drie grote namen die het slimme huis besturen - Amazon, Google en Apple - zijn ook LG, Signify, Samsung, Bosch en Yale erbij betrokken.

Het voert natuurlijk ook certificeringen uit voor Thread-compatibele producten.

Steeds meer apparaten beginnen te lanceren met Thread-mogelijkheden. De meest opvallende voorbeelden zijn waarschijnlijk de Apple HomePod Mini en Google Nest Hub Max , hoewel Nanoleaf heeft aangekondigd dat Thread in alle toekomstige producten zal zitten , en de Eve Energy en Eve Aqua hebben nu ook ondersteuning.

Interessant is dat, zoals we bij Eve zagen, elk apparaat dat het IEEE 802.15.4-protocol ondersteunt, Thread-ready (Thready?) Kan worden door middel van een software-update.

Dit zijn de meest bekende apparaten die momenteel Thread ondersteunen.

Apple HomePod Mini

Eve Energy slimme stekker

Eve raam- en deursensoren

Eve Aqua

Google Nest Wifi

Google Nest Hub Max

Nanoleaf Essential A19 slimme lamp

Nanoleaf Essentials slimme lichtstrip

Geschreven door Conor Allison.