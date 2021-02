Hebben we AI nodig om onze energie te laten draaien naarmate onze huizen slimmer worden?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We ondergaan momenteel een enorme verandering in de manier waarop we gadgets en apparaten thuis gebruiken. Alles wordt slimmer, ook de autos op onze schijven en in onze garages. En onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor koken en verwarmen neemt snel af.

Hoewel ons transport misschien op weg is naar nulemissies en we geen gas meer verbranden om ons warm of gevoed te houden, moeten we ons nog steeds bewust zijn van de hoeveelheid elektrische energie die we gebruiken. Hoe slimmer onze huizen, hoe meer koolstof we nog steeds gebruiken, omdat we elk apparaat van stroom moeten voorzien en opladen.

Hernieuwbare energiebronnen zijn natuurlijk belangrijk. Zonnepanelen op het dak zouden zeker kunnen helpen, samen met een machtige batterij in de zolder of kelder, maar op zichzelf geen oplossing. We moeten ons energieverbruik slimmer beheren om zowel het milieu als onze eigen portemonnee te helpen.

Dat is de gedachte van Jai Thampi, de senior vice president of innovation bij Schneider Electric. Zijn bedrijf maakt het Wiser Energy Center (AKA Square D Energy Center voor de Amerikaanse markt), een controller voor alle energiebehoeften van een huis, ongeacht de bron. Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om het energieverbruik in verschillende kamers en doeleinden te helpen beoordelen en in evenwicht te brengen om efficiënter te zijn.

We spraken met Thampi voor de Pocket-lint Podcast van deze week (die je hier vanaf vrijdag 19 februari kunt beluisteren ), waar hij uitlegde hoe het systeem werkt: "Het WIser Energy Center is de volgende generatie van je elektrische paneel. Het is een volledig verbonden elektrisch paneel, modulair en ontworpen om ook rekening te houden met toekomstige energiebronnen, zoals zonne-energie, een batterij, enz. ", zei hij.

"Tegelijkertijd is het ook ontworpen voor de veranderende behoeften van huizen van de toekomst. Denk dus aan elektrische voertuigen, meer elektrisch koken, verwarming, enz.

"Dus eigenlijk is het Energy Center je elektrische paneel van de volgende generatie, volledig verbonden, klaar voor de toekomst. Het wordt geleverd met software en kunstmatige intelligentie waarmee je meer kunt doen dan alleen een simpele energiebron."

Het idee is dat één installatie verschillende elektrische behoeften kan regelen, zoals een EV-laadpunt, verlichting, stopcontacten door het hele huis. Maar zorg er ook voor dat de elektrische voeding via verschillende bronnen binnenkomt: straatniveau, zonne-energie, zelfs een andere vorm van hernieuwbare energie die u langs de lijn kunt toevoegen.

En het gebruikt AI om ertussen te schakelen om de meest kosteneffectieve en emissiearme te zijn. Het kan ook verbinding maken met andere slimme apparaten in huis om de energiebehoefte aan andere omstandigheden aan te passen, en de eigenaar op de hoogte stellen als de gewoonten ook moeten veranderen: "Stel dat u van huis vertrekt om te werken, ons systeem, als u het modus, is in staat om slim [onnodige apparaten] uit te schakelen, "voegde hij eraan toe.

"We hebben ook andere sensoren, bijvoorbeeld deur- en raamsensoren. Dus als het een winderige herfstdag is en iemand heeft de deur opengelaten, kunnen we een melding naar de klant sturen. Of we kunnen naar het volgende niveau gaan, als de klant geeft toestemming om bijvoorbeeld de temperatuur, de verwarming en de koeling te beheren. We kunnen ook bepalen hoe snel of hoe langzaam de verwarming gebeurt. In plaats van het helemaal op te warmen en weer aan te zetten, zouden we het opnieuw kunnen doen tijd, omdat we weten hoe lang het nodig heeft om de kamer op te warmen.

"Er zijn dus verschillende manieren waarop we die efficiëntie daadwerkelijk kunnen beheren."

We hebben al slimme thermostaten die iets soortgelijks doen - de ketel regelen op basis van temperatuur en dergelijke - maar dit is op een heel huisniveau - met verschillende sensoren voor verschillende omstandigheden, om ons leven automatisch gemakkelijker, schoner en goedkoper te maken.

We voelen ook dat het gewoon het oppervlak raakt. AI en slimme technologie zullen van onschatbare waarde zijn voor een efficiënt huiselijk leven in de toekomst en Schneider lijkt met zijn Wiser Energy Center zeker de goede kant op te gaan.

Je moet zeker de rest van wat Thampi te zeggen heeft op de podcast van deze week lezen.

Geschreven door Rik Henderson.