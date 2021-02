Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wyze, gevestigd in Seattle, heeft zijn lichtassortiment uitgebreid met de introductie van een LED-kleurenlamp, Wyze Bulb Colour genaamd , die meer dan 16 miljoen kleuren biedt. Wyze staat in de VS bekend om zijn assortiment betaalbare smarthome-producten, van beveiligingscameras tot thermostaten.

Nu beschikbaar voor pre-order in een pakket van vier voor $ 35, kost de kleurenlamp ongeveer hetzelfde als de Wyze-lamp van slechts $ 8 voor wit licht. Losse bollen zijn nog niet te koop en na het verstrijken van de voorbestellingsperiode wordt de prijs van het pakket met vier stuks verhoogd naar $ 40. Toch is het een geweldig koopje voor kleurenbollen. De witte versie is een uitstekende prijs en bevat optionele spraakbesturing met Alexa en Google Assistant.

De Wyze Bulb Color heeft dezelfde spraakmogelijkheden, evenals Wi-Fi-connectiviteit en instelbare dimmen en kleurtemperatuur. Het heeft een maximale output van 1.100 lumen, wat overeenkomt met een gloeilamp van 75W qua helderheid. U kunt de Wyze Bulb Color bedienen met de Wyze-app, die een gebruiksvriendelijke interface biedt, compleet met planning en integratie met Wyze-producten.

Over andere Wyze-producten gesproken, de Wyze Bulb Colour voegt zich bij een reeks andere slimme apparaten voor thuisgebruik die allemaal in het afgelopen jaar zijn gelanceerd, waaronder Wyze Cam v3, Wyze Cam Outdoor, Wyze Thermostat, Wyze Video Doorbell, Wyze Noise-Cancelling Headphones, Wyze Robot Vacuum , Wyze Sprinkler Controller en zelfs een Wyze Home Monitoring-service. Sommige hiervan zijn verkrijgbaar bij Amazon US .

De voorbestellingsperiode voor de Wyze Bulb Colour loopt af op 9 maart 2021.

Geschreven door Maggie Tillman.