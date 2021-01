Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slimme huistechnologie is een zegen geweest voor velen die de afgelopen maanden zichzelf hebben geïsoleerd of zich hebben gehouden aan lockdown-regels, waardoor ze bepaalde klusjes kunnen automatiseren en het leven gemakkelijker kunnen maken.

Videodeurbellen vormen hierop geen uitzondering: het is handig om u te laten zien wie er voor de deur staat en hen te vragen leveringen achter te laten of de mogelijkheid te bieden om uit te leggen dat u in quarantaine zit.

Een fatale fout in de meeste deurbelsystemen is echter dat ze nog steeds een ouderwetse druk op de knop vereisen voordat uw bezoeker ze kan activeren, waardoor u de knop moet reinigen en desinfecteren telkens wanneer u zich er zorgen over maakt.

Arlo heeft kennis genomen en heeft de gelegenheid van CES aangegrepen om aan te kondigen dat het binnenkort een nieuwe versie van zijn videodeurbel zal lanceren die gebruikmaakt van technologie voor bewegingsdetectie en nabijheidssensoren om de noodzaak van een druk op de knop te elimineren.

Wanneer iemand binnen de door jou gekozen afstand van de deurbel komt, klinkt hij binnenshuis voor je en straalt hij een licht uit om hem te laten weten dat hij is geactiveerd. Vanaf dat moment is het een normale videodeurbel en kunt u doorgaan zoals u wilt.

Het is een leuke, doordachte toevoeging die het feit erkent dat zelfs met vaccins die zich langzaam verspreiden, de kans groot is dat we nog enige tijd met een versie van COVID-beperkingen zullen leven.

Geschreven door Max Freeman-Mills.