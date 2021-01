Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de virtuele CES van dit jaar introduceert TP-Link nieuwe slimme woonaccessoires onder zijn Kasa-lijn .

De headliner is de eerste slimme videodeurbel van het merk. Met de naam Kasa Smart Doorbell is het een relatief klein en stijlvol apparaat, compleet met een zwart-wit kleurenschema, een camera aan de bovenkant en een deurbelknop aan de onderkant. Het lijkt nogal op de Hello Doorbell van Nest .

TP-Link, vooral bekend door het maken van slimme stekkers en gloeilampen , zegt dat het vastlegt in 1080p, kan zien tussen mensen en andere bewegende figuren of objecten en videobeelden op een microSD-kaart of de cloud opslaat. Het werkt ook met een binnenbel, dat piept als er iemand voor de deur staat.

Het bedrijf introduceert en actualiseert op CES 2021 extra slimme thuisgadgets, waaronder een nieuwe slimme buitencamera. Het heet Kasa Cam Outdoor en het grote kenmerk is dat het constant kan opnemen in 2K, ook s nachts in "full-colour". Het neemt op naar microSD- of cloudopslag.

Er is ook een update voor de Kasa Spot Pan Tilt-camera, zodat deze 2K-video aankan. TP-Link kondigt ook nog twee lichtdimmende producten aan, waaronder een nieuwe bewegingsgeactiveerde dimmer en een bijgewerkte driewegschakelaar. Ten slotte is er een slimme buitenstekker met één stopcontact.

Details over prijzen en releasedatums zijn nog niet bekendgemaakt voor de producten die in januari zijn aangekondigd, maar TP-Link gaf aan dat de Kasa Smart Doorbell ergens in 2021 zal worden gelanceerd, net als de Kasa Cam Outdoor, Kasa Spot Pan Tilt en de andere slimme apparaten voor thuisgebruik die het heeft onthuld.

