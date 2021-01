Nanoleaf kondigt aan dat Thread smart home-technologie in al zijn toekomstige producten zal zitten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slimme verlichtingsspecialist Nanoleaf heeft aangekondigd dat het het slimme huisprotocol Thread gaat integreren in al zijn toekomstige producten.

Thread stelt apparaten in staat om verbinding te maken met een mesh-netwerk, zelfs als de wifi slecht is - het wordt ondersteund door onder andere Apple, Google en Amazon. De recente Apple HomePod mini ondersteunt het naast Google Nest Wi-Fi-apparaten en de Google Nest Hub Max . De Eve Energy- en Eve Door and Window-apparaten ondersteunen het ook. In 2021 zullen naar verwachting veel meer apparaten de standaard ondersteunen.

Omdat Thread een mesh-systeem is, is het niet afhankelijk van een centrale hub zoals bijvoorbeeld een Zigbee- of Wi-Fi-netwerk, terwijl het een superlage latentie heeft, is bereik een belangrijk voordeel, wat betekent dat je slimme apparaten voor thuisgebruik buiten het bereik van uw wifi-netwerk.

squirrel_widget_3759555

Nanoleaf kondigde in november zijn Essentials-assortiment aan en hoewel beide producten (lamp en lichtstrip) de eerste slimme verlichtingsproducten waren die Thread ondersteunen, doen de andere producten van Nanoleaf dat niet, zelfs de in 2020 aangekondigde Shapes-reeks lichtpanelen (tot nu toe). verkrijgbaar in driehoeken, minidriehoeken en zeshoeken) maar dat zal veranderen voor toekomstige apparaten die door het bedrijf worden gelanceerd.

Nanoleaf heeft deze video gemaakt om uit te leggen waarom Thread belangrijk is:

Geschreven door Dan Grabham.