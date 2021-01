Roborock maakt het gemakkelijker om uw huis automatisch te stofzuigen en te dweilen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roborock probeert opnieuw zijn vorige robotstofzuigers te verbeteren door uw leven nog gemakkelijker te maken. Het bedrijf heeft in het verleden enkele van onze favoriete robotstofzuigers geproduceerd en werkt nu aan verbetering door het dweilen te vereenvoudigen.

De Roborock S7 heeft niet alleen een verbeterde hoofdborstel voor maximale vuillift en een extra grote batterij voor maximaal drie uur ononderbroken schoonmaken, maar heeft ook een intelligenter dweilsysteem.

De S7 is vereenvoudigd zodat hij uw huis effectiever kan stofzuigen en dweilen zonder onderbreking of tussenkomst. Dit verbeterde ontwerp belooft de dweil automatisch op te tillen wanneer de robot tapijt detecteert, waardoor ongelukken worden voorkomen.

Die dweil biedt ook een krachtigere reiniging van harde oppervlakken dankzij een sonische vibratiedweilsysteem dat 3.000 keer per minuut trilt. Dit zou oppervlaktevuil en opgedroogde rotzooi beter afbreken dan andere dweilsystemen. De combinatie van beide betekent dat u de Roborock S7 naar buiten kunt sturen om uw huis schoon te maken en dat hij zowel harde vloeren als tapijt probleemloos aanpakt.

Richard Chang, Chief Executive Officer van Roborock, sprak over de verandering en legde uit:

"Het robot-dweilproces was in het verleden zwaar en er was tijd en input van de klant nodig om barrières of zones in te stellen. De S7 transformeert de dweilervaring volledig door middel van oppervlakteherkenningstechnologie die is ontworpen om het dweilelement automatisch op te tillen en tapijten te vermijden, waardoor het dweilen volledig moeiteloos wordt levert ook een diepere reiniging op dan ooit tevoren. "

De Roborock S7 is vanaf 24 maart te bestellen voor een verwachte verkoopprijs van $ 649.

Geschreven door Adrian Willings.