(Pocket-lint) - GE Lighting verandert zijn C by GE-lijn van slimme woonaccessoires en breidt deze uit tot verder dan slimme verlichting.

Als opfriscursus kocht Savant Systems, een luxe smart home-bedrijf, GE Lighting in mei 2020 - dus het is geen eigendom van het Amerikaanse conglomeraat General Electric. Het merk C by GE bestaat zeker sinds 2015 en biedt verschillende slimme verlichtingsgerelateerde producten aan. Maar nu krijgt het een nieuwe naam: Cync . En, als onderdeel van deze verandering, wordt verwacht dat het merk ergens in maart een nieuwe app krijgt . Het lanceert ook nieuwe producten, waaronder een slimme stekker voor buiten, een slimme schakelaar voor plafondventilatoren en een beveiligingscamera voor binnen.

De beveiligingscamera, Cync Indoor Camera, is in potentie een enorme verbetering voor het merk en helpt het bij te praten met andere bedrijven voor slimme thuisaccessoires. De camera, die in mei wordt gelanceerd, neemt beelden op in de cloud of op een SD-kaart, en heeft een ingebouwde privacysluiter. Wat betreft de buitenstekker, deze wordt in maart gelanceerd, terwijl de ventilatorschakelaar in juni komt. Cync heeft geen specificaties of prijzen aangekondigd voor een van de aankomende apparaten, maar er wordt gezegd dat er ook een slimme thermostaat in de maak is. Verwacht het pas later dit jaar.

Tel het op, en het is duidelijk dat Cync een grotere kracht in zijn ruimte wil worden, misschien zelfs rivaliserend met Belkin Wemo, TP-Link , Philips , Wyze en Nest . De tijd zal het leren.

