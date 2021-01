Arlos Essential Wire-Free Video Doorbell komt naar het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlos Ring-rivaliserende Essential Wire-Free Video Doorbell is nu beschikbaar in de voorverkoop voor een release op 2 februari in het VK.

De deurbel, die eerder in de VS werd gelanceerd , is de eerste deurbel van Arlo die op batterijen werkt - de vorige versie had bedrading nodig.

Het heeft een beeldhoek van 1: 1 en een supergroot gezichtsveld van 180 graden. Video wordt opgenomen in 1080p en met HDR, terwijl nachtvideo zelfs in het donker heldere beelden mogelijk maakt.

Als u hierop drukt, belt de Arlo Essential uw mobiele telefoon, waardoor een tweeweggesprek met de bezoeker mogelijk is. U kunt ze ook een voicemail laten achterlaten, zodat u deze later kunt beluisteren.

Het ondersteunt Google Assistant, Amazon Alexa en Samsung SmartThings, voor integratie in uw bestaande smart home-installatie. En compatibiliteit met de betaalde Arlo Smart Security-service (met tariefplannen die het equivalent van 30 cent per dag kosten) maakt 30-dagen cloudback-up voor videos, continue video-opnamefunctie, AI-herkenning van mensen, dieren en voertuigen, pakketdetectie en een heleboel van andere functies.

De Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell wordt verzonden vanaf 2 februari 2021 en kost £ 179. Het zal verkrijgbaar zijn bij een aantal retailers, waaronder Amazon.co.uk.

Het is ook beschikbaar in de VS voor $ 199,99.

Geschreven door Rik Henderson.