Maak het entertainen van je hond gemakkelijker met deze deal op de Furbo Dog Camera

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slimme cameras zijn geweldig, nietwaar? Maar hoe zit het met een die in staat is om traktaties voor uw hond af te vuren om hem bezig te houden?

De Furbo Dog Camera doet precies dat. Het is een slimme camera met tweerichtingsaudio en een app waarmee je je harige vriend op afstand kunt zien. Maar wat nog belangrijker is, het is in staat om de favoriete lekkernijen van uw hond los te laten door ze in de lucht te gooien als een spelletje vangst. Je kunt het vullen met maar liefst 100 lekkernijen voor veel harige leuke tijden.

Normaal gesproken zou al deze technologie je duur komen te staan, maar voor Prime Day is er een deal die maar liefst 47 procent van de gebruikelijke verkoopprijs verlaagt.

Dat betekent dat het$ 51 minder is in de VS en ook £ 116 minder in het VK . Zeker de moeite waard om eens naar te kijken. Zeker als je erachter komt dat het werkt met Amazon Alexa.

Grijp deze deal en je kunt op afstand veel plezier hebben met je harige vriend. Ook wanneer dat nodig is, kun je het gebied in de gaten houden met de meegeleverde 1080p, 160-graden camera met nachtzicht en een viervoudige zoomfunctie.

De camera doet dit niet alleen allemaal, hij werkt ook als beveiligingscamera met persoonsmeldingen om je een melding te sturen als er mensen in beeld komen. Of huisdierwaarschuwingen die "u waarschuwen wanneer het hondenbewegingen detecteert, zoals uw hond die op meubels springt of op snoeren kauwt."

Geschreven door Adrian Willings.