(Pocket-lint) - Als je hebt gehuild om een van de beste robotstofzuigers om een Black Friday-korting te krijgen, heeft Amazon je wens ingewilligd - de prijs van de Roborock S6 MaxV is zojuist aanzienlijk verlaagd.

Het model staat aan de top van de steeds opgeblazen Roborock-line-up, met een prijs die nu op $ 599,99 ligt - een besparing van $ 150 op de gebruikelijke vraagprijs.

Gezien het feit dat dit ongeveer net zo goed is als robotstofzuigers, en het feit dat het pas eerder dit jaar is gelanceerd, is dit een deal waar je niet aan mag snuffelen. Er is momenteel geen indicatie wanneer het zou kunnen terugkeren naar de volledige prijs, maar we kunnen ons voorstellen dat de deal ergens in het Black Friday-weekend afloopt.

Dus waarom is zoveel investeren in een eersteklas robotstofzuiger de moeite waard?

Welnu, Roborocks LiDAR-navigatie en geavanceerde algoritmen hebben ertoe bijgedragen dat het een van de meest populaire opties is geworden voor diegenen die af willen zien van handmatig stofzuigen.

Gecombineerd met een zuigkracht van 2500 Pa, een waterreservoir van 297 ml om te dweilen en de mogelijkheid om objecten zoals schoenen te detecteren (dankzij de twee cameras), is er echt een sterk argument om te suggereren dat dit de slimste robotstofzuiger is die ooit is geproduceerd.

Dat is zonder ook de Roborock-app te noemen, waarmee u reinigingen kunt plannen, reinigingsmodi kunt aanpassen, no-go-zones kunt instellen, de robotstofzuiger naar specifieke kamers kunt sturen en meer.

Er zijn ook opties voor degenen die deze Black Friday een meer budgetvriendelijke, eenvoudige robotstofzuiger willen, maar degenen die het allerbeste willen, moeten deze eerder dan later kopen.

