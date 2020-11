Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om redenen die voor de hand liggen, vliegen luchtreinigers momenteel van de planken en beloven ze de lucht in je huis zuiver en schoon te houden, wat geen nadeel is.

Blueair maakt enkele van de best verkochte en best beoordeelde apparaten die er zijn, en de 211+ is een van de vlaggenschipreinigers, met geweldige prestaties en een onderscheidend ontwerp.

Het ziet helemaal niet vaak kortingen, maar Amazon haalt deze Black Friday volledig $ 105 van zijn prijs af als een van zijn bliksemsnelle deals - dit zal niet lang duren, dus zorg ervoor dat je het zo snel mogelijk bekijkt .

Voor nu kun je de 211+ f of $ 194,99 pakken , een daling van $ 299,99 - dat is een geweldige prijs voor een serieus, premium apparaat waarop je veel meer kunt vertrouwen dan op sommige goedkopere opties op de markt.

Het kan de lucht in een middelgrote kamer tot vijf keer per uur laten circuleren om ervoor te zorgen dat u zich geen zorgen hoeft te maken dat het snel door de lucht om u heen komt, en het doet het allemaal heel stil, wat ook belangrijk is voor iedereen die vanuit huis probeert te werken zonder storende achtergrondgeluiden.

De meegeleverde filters zijn voor het gemak ook in de machine wasbaar, terwijl de tweekleurige look opvallend maar op de juiste manier is - je ogen zullen eroverheen glijden als je er eenmaal aan gewend bent.

Geschreven door Max Freeman-Mills.