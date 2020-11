Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als er een huishoudelijke taak is die meer geestdodend is dan stofzuigen, moeten we die nog ontdekken. Daarom is het oppakken van een robotstofzuiger deze Black Friday een van de beste investeringen die je kunt doen - en een van de beste budgetopties, Ankers Eufy RoboVac 11S, kreeg zojuist een uitstekende korting.

Voor een beperkte tijd op Amazon is de robotstofzuiger beschikbaar met een besparing van 30%, waardoor de prijs wordt verlaagd van $ 229,99 naar $ 149,99 .

Dit is niet voor niets een van de meer populaire robotstofzuigers op de markt. De grootste is natuurlijk de instapprijs, aangezien dit een deel van het slimme huis is dat vaak erg duur is om mee te beginnen.

Alleen omdat dit slanke Eufy-model aan het budget is, wil dat nog niet zeggen dat het niet vol zit met functies. U krijgt een zuigkracht van 1300 Pa voor maximaal 100 minuten schoonmaken, met de BoostIQ-technologie die de zuigkracht binnen 1,5 seconde kan verhogen als er meer zuigkracht nodig is. Andere typische kenmerken, zoals het vermijden van obstakels en het detecteren van afgronden, zijn ook aanwezig, evenals het oplaadstation en een extra set filters.

We zouden deze specifieke reiniger niet per se aanbevelen voor huizen gevuld met tapijten die extra zuigkracht nodig hebben, of zelfs huizen gevuld met hardhouten vloeren die ook baat kunnen hebben bij een dweilfunctie, maar, zoals we zeggen, het is de ideale manier om aan de slag te gaan met robot stofzuigers.

Wacht niet langer - deze deal loopt af om 05:00 ET, en er is momenteel geen indicatie of we het opnieuw zullen zien voordat de Black Friday-periode voorbij is.

Geschreven door Conor Allison.