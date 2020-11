Slimme verlichtingsdeal: de Lifx Beam Kit is vandaag 30 procent korting bij Amazon UK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn altijd genoeg slimme verlichtingsdeals tijdens Black Friday en dit jaar is geen uitzondering. De Lifx Beam Kit is vandaag 25 procent goedkoper en geeft u zes aanpasbare lichtstralen plus een hoekgedeelte.

De Lifx Beam Kit is beschikbaar voor £ 134,99, een daling van £ 179,99, een besparing van £ 45 .

Alle Lifx-apparaten kunnen worden bediend met een smartphone-app. Vanuit de app kun je je verlichting aan- of uitzetten, de helderheid aanpassen, de kleur veranderen en zelfs een lichtshow creëren die bij je muziek past.

Lifx-lampen zijn op dit moment ook goed geprijsd - tot £ 29,99 voor de Lifx Mini . Je kunt ze ook gebruiken als wake-up lights en, wat meer is, ze zijn compatibel met Apple HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistant, wat betekent dat je ze kunt bedienen met elke slimme thuisuitrusting die je al hebt.

Lifx-lampen bieden meer dan 16 miljoen kleuren en je kunt ze aanpassen zodat ze de perfecte sfeer creëren. Voor meer informatie over hoe ze werken met Apple-apparatuur, ga je naar Lifxs HomeKit-site hier . We hebben ook deze handige HomeKit-handleiding , waarin staat hoe u ermee aan de slag kunt.

Geschreven door Dan Grabham.