Nanoleaf Essentials zijn nieuwe alledaagse lichtstrips en gloeilampen van de lichtpaneelfabrikant

(Pocket-lint) - Nanoleaf heeft Essentials uitgebracht - de eerste serie meer standaard slimme verlichtingsaccessoires. Het bedrijf stond bekend om zijn wandgemonteerde lichtpanelen, maar ziet nu volop mogelijkheden om andere lampen aan te bieden die onderdeel kunnen zijn van een smart home-systeem.

Momenteel biedt het bedrijf drie producten aan in zijn Essentials-assortiment: een £ 18 A19 (schroefbevestigende) gloeilamp, een £ 45 lichtstrip van 2 miljoen en ten slotte een uitbreidingspakket voor 1 miljoen pond van 1 miljoen pond. De nieuwe producten zijn verkrijgbaar bij Apple Stores en op de site van Nanoleaf.

Zoals je zou verwachten, zijn de nieuwe producten compatibel met de app van Nanoleaf en Apple HomeKit / Siri, terwijl je ook Google Assistant kunt gebruiken. In tegenstelling tot andere Nanoleaf-producten wordt Amazon Alexa momenteel niet ondersteund, maar zal dit begin volgend jaar plaatsvinden.

Het meest interessante aan de apparaten is dat ze de eerste slimme verlichtingsapparaten zijn dieThread ondersteunen - een nieuw smart home-protocol dat ook in Apples nieuwe HomePod mini zit .

In wezen is het nog een andere netwerktechnologie. Deze keer is het ontworpen voor een lage latentie en een laag stroomverbruik en de mogelijkheid om apparaten te bedienen wanneer ze geen wifi hebben. Het belangrijkste is bereik - omdat u slimme apparaten buiten het bereik van uw Wi-Fi-netwerk kunt nemen.

U hebt echter geen HomePod mini nodig om de apparaten in te stellen - zoals veel slimme apparaten wordt Bluetooth ook ondersteund.

Net als de lichtpaneelreeksen van Nanoleaf, bevat de Lightstrip ook een fysieke controller, zodat u uw telefoon of Siri niet hoeft te pakken om hem aan te zetten.

Nanoleaf voegt eraan toe dat de lamp en de lichtstrip een ingebouwde Circadian Lighting-functie hebben die de kleurtemperatuur gedurende de dag automatisch aanpast, zodat je altijd de juiste verlichting voor de tijd hebt. Het bedrijf zegt ook dat de blub extreem helder is bij alle kleurtemperaturen 2700K-6500K met een gemiddelde helderheid van 806 lumen en een maximale helderheid van 1100

lumen.

De Lightstrip heeft ook vier witte LEDs per LED-set - twee warm en twee cool. U kunt de lichtstrip doorknippen of verlengen tot 10 meter met uitbreidingspakketten.

Eerder dit jaar bracht Nanoleaf Hexagons uit , de eerste van een nieuwe generatie slimme verlichtingspanelen die muren niet beschadigen en compatibel zijn met andere vormen. Toen, vorige maand , bracht Nanoleaf driehoeken en minidriehoeken uit om het systeem uit te breiden. In 2021 worden meer vormen verwacht.

Geschreven door Dan Grabham.