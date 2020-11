Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We verwachten niet dat alle Black Friday-aanbiedingen pas later in november verschijnen, maar dat is niet gestopt met het feit dat sommige deals over Sharks assortiment stofzuigers vroeg verschijnen.

Hieronder vindt u enkele aanbiedingen waarmee u een beetje geld kunt besparen en uw huis kunt schoonmaken.

• Shark draadloze steelstofzuiger, nu £ 219 (bespaar £ 160,99): steelstofzuigers zijn lichter en gemakkelijker te hanteren dan een traditionele steelstofzuiger en dit is een gezonde korting op dit model met één batterij. Zie het aanbod op Amazon UK.

• Shark draadloze steelstofzuiger, nu £ 299 (bespaar £ 150,99): de dubbele batterij- steelstofzuiger betekent meer tijd voor het schoonmaken, omdat u gemakkelijk van batterij kunt wisselen. Bekijk het aanbod op Amazon UK.

• Shark Staande stofzuiger, nu £ 199 (bespaar £ 130,99) : traditionele staanders betekent geen batterijen en meer vermogen, voor een betere reiniging, tegen een lagere prijs. Zie de deal op Amazon UK.

Geschreven door Chris Hall.