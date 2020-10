Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wyze, dat in de VS vooral bekend staat om zijn goedkope slimme cameras en gadgets voor thuis , heeft een nieuwe Wyze Cam geïntroduceerd.

De beveiligingscamera, Wyze Cam v3 genaamd, blijft betaalbaar voor $ 20 en heeft een nieuw ontwerp en andere opvallende verschillen met eerdere generaties. Dankzij de IP65 weersbestendigheid kan hij zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Het heeft ook twee keer zoveel infrarood-LEDs voor een beter nachtzicht. Er is zelfs een nieuwe optie voor nachtzicht in kleur, ondersteund door een sensor met een lager diafragma die 40 procent meer licht opneemt. (U kunt desgewenst zwart-wit nachtzicht inschakelen.)

De Wyze Cam v3 legt vijf extra frames per seconde vast; 20 overdag en 15 s nachts. Het heeft ook een 20 graden breder gezichtsveld, met een maximum van 130 graden. Hij beschikt ook over een sirene van 80 decibel, die je kunt gebruiken als alarm wanneer de camera beweging of figuren in het zicht detecteert.

Ten slotte biedt het tweerichtingscommunicatie via de camera, zodat u het kunt gebruiken als baby- of huisdierfoon en er doorheen kunt praten met anderen.

Voorbestellingen beginnen op 27 oktober 2020 via de eigen winkel van Wyze , met een lanceringsdatum en verzenddatum in de winkel midden november 2020.

Geschreven door Maggie Tillman.