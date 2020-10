Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons vijfde jaarlijkse verkoop, Prime Day 2020, is gearriveerd en er is geen tekort aan deals over technologie. De nieuwste deal die we hebben gezien, betreft de beveiligingscameras van Arlo. Arlo staat bekend om het maken van indrukwekkende slimme apparaten, dus een korting daarop is zeker welkom.

Een van de beste deals van Amazon US is op de Arlo Pro 3 Spotlight-camera. Twee Arlo Pro 3-spotlights zijn verkrijgbaar voor $ 349,99 . Ze verkopen meestal $ 499,99 per stuk. Als je wat meer ruimte nodig hebt, is er een set met drie cameras voor $ 454,99, een daling van $ 599,99.

We hielden van de Arlo Pro 3-beveiligingscameras voor thuis tijdens onze praktische beoordeling . De installatie was een fluitje van een cent en 2K-video is een stap hoger dan oudere beveiligingscamerasystemen. Het enige probleem dat we ermee hadden, was de prijs, inclusief een cloudopslagabonnement op Arlo Smart.

De andere US Prime Day 2020-deal is op de Arlo Ultra 2. Dit eersteklas Arlo-apparaat biedt zo ongeveer alles wat je zou willen in een beveiligingscamera voor thuis. Je krijgt twee cameras die kristalheldere 4K UHD-video kunnen vastleggen. Ze hebben ook elk microfoons en ruisonderdrukkingstechnologie. Ze gaan regelmatig samen voor $ 600, maar ze hebben hun prijs zien dalen tot $ 419,99 .

In onze review hebben we voor de Arlo Ultra vermeld dat dit de beste keuze was voor iemand met diepe zakken die geïnteresseerd is in een camera voor thuisbeveiliging, maar voor deze prijs is het iets betaalbaarder, terwijl het ook de mogelijkheid biedt om video lokaal op te slaan voor vermijd het Arlo Smart-abonnement.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

Geschreven door Maggie Tillman.